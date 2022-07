Fremstilles for fengsling etter trusler

En 29 år gammel mann blir i morgen fremstilt for varetektsfengsling siktet for trusler mot en taxisjåfør i Bergen i natt. Politiet ber om at mannen fengsles i fire uker på grunn av gjentagelsesfare, skriver BA. Taxisjåføren låste mannen inne i drosjen før han klarte å flykte ved Øyrane Torg i Arna. 29-åringen var bevæpnet med det som senere viste seg å være en luftpistol.