Fremdeles uvisshet om Bergensbanen

Pressevakt i Bane Nor, Gunnar Børseth, melder om at det fremdeles er usikkert når Bergensbanen kan ha vanlig drift.

– En del av arbeidet begynner å ferdigstilles, men alt er ikke ferdig. Vi jobber videre på stedet. Toget er fjernet, men vi holder på å jobbe med infrastrukturen, sier Børseth til NRK.

Det har vært buss for tog deler av strekningen på Bergensbanen, etter skader som oppsto fredag 22. mars.

Da kjørte et godstog på rødt lys ved Arna stasjon og det ble av sikkerhetshensyn gjort en tvungen avsporing, som skapte skader på banens infrastruktur.

To personer er siktet i saken.

Det er satt inn buss for følgende strekninger:

– Lokaltog i retning Voss eller Myrdal: Buss mellom Bergen og Dale.

– Regiontog retning Oslo: Buss mellom Bergen og Voss.

Kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, melder at det kan være forsinkelser på mellom 20 og 45 minutter, og oppfordrer til å møte i god tid.

Vy ber om forståelse og tålmodighet.

– Vi forstår at det er frustrerende og anerkjenner følelsene, men ikke la det gå utover våre ansatte. De er like lite skyldig som deg som reisende for denne situasjonen, sier Christoffersen.