Ved 07-tiden mandag morgen startet arbeidet med å koble fregatten fra landstrøm, gangvei og fortøyning.

Rundt 09.30 var fregatten klargjort for sin aller siste ferd.

– Vi er glade for endelig å få avsluttet fregatten «Helge Ingstad» sin tragiske skjebne og få en ende på det kapittelet. Det er en spesiell dag, og det blir rart og vemodig å se henne ha sin siste seilas, sier kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell.

Mandag er det nøyaktig to år og tre måneder siden KNM «Helge Ingstad» kolliderte med tankskipet «Sola TS» under navigasjonsøving i Hjeltefjorden.

I dag seilte skipet i samme fjord, men ikke for egen maskin. Fregatten ble slept fra Ågotnes i Øygarden til Hanøytangen på Askøy.

Her skal skipet hugges opp i småbiter. Ved 11.30-tiden var «Helge Ingstad» fortøyd ved kaien på Hanøytangen.

I skumringen mandag morgen ble hjelpesystemer som strøm, gangvei og fortøyning koblet fra. Foto: Cato Kristensen / NRK Like før klokken 09.50 begynte fregatten å bevege seg. Foto: Skjermdump / NRK To slepebåter, «Bjønn» i front og «BB Supporter» bak, hjelper fregatten frem på sin siste ferd. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK Fregatten krysser Hjeltefjorden, hvor den kolliderte 8. november 2018. Foto: Sigurd Hamre / NRK «Helge Ingstad» i vintersol. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK «Helge Ingstad» sør for Hauglandsøy. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK «Helge Ingstad» vil legge til på Hanøytangen, markert i blått. De to pilene nede i bildet er slepebåtene som sleper skipet. NRK får ikke lov til å komme inn på Hanøytangen på grunn av smittevernstiltak i bergensregionen. «Helge Ingstad» slepes inn til Hanøytangen på Askøy. Foto: Steffen Rob Her skal Norscrap West destruere fartøyet. Selve destruksjonen begynner i august, og innen da skal alle hemmelige deler være tatt ut. Foto: Steffen Rob «Helge Ingstad» er nå fremme ved sin siste destinasjon.

For dyrt å reparere

Det er Norscrap West AS som har fått kontrakten for å destruere fartøyet. De har engasjert underleverandøren Buksér og Berging for flyttingen av skipet.

Mellom 25 og 30 personer deltar i operasjonen.

Etter kollisjonen 8. november 2018 fulgte en lang og dramatisk redningsaksjon på vinteren. Vind, dønninger og en vaier som røk var noen av problemene som oppstod. Gjennom nattens mørke ble fartøyet slept til Sjøforsvarets base på Haakonsvern i mars 2019.

Vel fremme kunne Forsvaret etter hvert konkludere: En reparasjon ville kostet for mye. I stedet skal skipet destrueres og selges som skrapmetall.

SLAGSIDE: KNM «Helge Ingstad» med slagside i fjæresteinene i Øygarden, høsten 2018. Nå er fregatten ikke lenger en del av Sjøforsvarets drift, og dermed har bærer ikke fregatten lenger benevnelsen KNM (Kongelig Norsk Marine) som prefiks. Foto: Kystverket

På spørsmål om hvilke faremomenter Forsvarsmateriell så foran flyttingen av skipet mandag, kom værforholdene i Hjeltefjorden atter opp som en utfordring.

– Vi er avhengige av et godt værvindu. Vi tar den tiden det trenger og skal sørge for at hun kommer trygt frem til siste destinasjon, sier Sandberg i Forsvarsmateriell.

Mandag var det meldt sol og lite vind, og slik sett godt vær for å slepe en fregatt til sin siste destinasjon.

SISTE REIS: På flyfotoet kan man se hvor KNM «Helge Ingstad» ligger i dag på Ågotnes. Ruten er tegnet opp av NRK og representerer ikke nødvendigvis leden forflytningsmannskapet velger.

Lang operasjon

Avstanden mellom Ågotnes og Hanøytangen er rundt 6,5 kilometer. Selve turen over fjorden tok drøy en times tid.

To slepebåter, en sikringsbåt og flere rib-båter fra Sjøforsvaret fulgte fregatten.

«Helge Ingstad» hadde los og personell om bord for fortøyning og overvåking av slepet.

Senest forrige uke inspiserte DNV GL fartøyet, og kom frem til at den trygt kan flyttes.

– Vi har forsikret oss om at vi kan forhale fregatten trygt fra Ågotnes til Hanøytangen. DNV GL har blant annet sjekket skroget, og gitt begrensninger og råd om hvordan fartøyet kan forhales, sier Sandberg.

Droneforbud var innført i området, og båter måtte holde 200 meters avstand.

ÅGOTNES: Siden juni 2019 har KNM «Helge Ingstad» ligget til kai ved Ågotnes i Øygarden. Før flyttingen mandag er fartøyet lenset for olje og regnvann. Foto: Alrik Velsvik / Sindre Skrede / NRK

Sikkerhet

Selve destrueringen av skipet starter i august, og skal være ferdig innen årsskiftet. Forsvarsmateriell vil ha folk til stede under destruksjonen for å ivareta sikkerheten.

– Det er ikke bare-bare å avhende et krigsskip. Det er et kompleks og omfattende arbeid, spesielt når vi har fire like fartøy som fortsatt seiler, sier Sandberg.

DELER: I et hemmelig bygg på Haakonsvern har Forsvarsmateriell samlet 2500 deler fra KNM «Helge Ingstad». Foto: Forsvarsmateriell

I november 2019 hadde Forsvarsmateriell tatt ut 2500 deler fra fregatten. Senere har flere hemmelige deler blitt tatt ut av skipet, men arbeidet er ikke ferdig.

Alt av utstyr som er betegnet som «skjermingsverdig» vil bli fjernet, dokumentert og destruert, før fartøyet flyttes inn i dokk for at skroget skal plukkes fra hverandre.

Fregatten er også ribbet for benevnelsen «KNM» (Kongelig Norsk Marine), ettersom fartøyet ikke lenger er en del av Sjøforsvarets driftsstruktur.

Sandberg sier at det var viktig for Forsvarsmateriell å gi kontrakten til et norsk selskap. De betaler 60 millioner kroner for destruksjonen. Salg av skrapmetall vil gi «flere millioner kroner» i inntekt for Forsvaret, men Sandberg vil ikke gå nærmere på hvor mye.