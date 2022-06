Fredssenter kopla inn for å roe spenninga i laksestrid

Det er vår i lufta og tradisjonelt gode fiskeplassar ligg på rekkje og rad oppover Lærdalselva.

Laksefiske skulle starta 1. juni, men det er forbod mot å fiske i elva.

Av til saman 475 lakseelvar i Noreg er det i år stengt for laksefiske i 184 av dei. Villaksen er definert som utryddingstruga og bestanden er halvert sidan midten på 1980-talet.

– Lakselus frå oppdrett er det store problemet. Anlegga bør lukkast og flyttast på land. Oppdrettsnæringa er stinn av pengar og bør kunne gjere såpass, seier Per Hjermann.

KRITISK: Lakselus frå oppdrett skaper store problem for villaksen, seier Per Hjermann, elveeigar og laksefiskar i Lærdalselva. Foto: Bård Siem / NRK

Partane har ikkje respekt for kvarandre

Alf Olsen jr. er dagleg leiar i Nasjonalt villakssenter, som har hovudkontor i Lærdal.

– Debatten er veldig kvass, der ein skuldar motparten for motiv dei kanskje ikkje har. Respekten mellom partane er ikkje god, seier han.

For å prøve å betre dialogen mellom partane har han hyra inn Nansen fredssenter, som jobbar med konfliktdempande arbeid over heile verda.

Seniorrådgjevar Christiane Seehausen ved fredssenteret fortel at dei brukar ein dialogmetodikk der partane ikkje har lov å argumentere mot kvarandre, berre stille spørsmål.

– På den måten kan partane få betre forståing for kvarandre, og vi skaper tillit, seier ho.

Ho skal snart møte dei ulike partane i og rundt laksenæringa.

– Eg har god tru på at vi skal få det til. Men det er viktig av setje av god tid, seier ho.

For tida jobbar ho for tida med dialogarbeid for Organisasjonen for sikkerheit og samarbeid i Europa (OSSE).

VIL HA DIALOG: Klimaet mellom oppdrettsnæringa og dei som kjempar for villaksen er svært dårleg, fortel Alf Olsen jr. i Nasjonalt villakssenter. Her ved Lærdalselva. Foto: Bård Siem / NRK

Oppdrettsnæringa seier ja til dialog

Oppdrettsnæringa er også invitert rundt bordet til Nansen Fredssenter

– Det å setje seg ned rundt bordet og diskutere ting saman er kjempepositivt, seier kommunikasjonssjef i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, Øyvind André Haram.

Men han er ikkje samd i att oppdrettsnæringa har all skuld i at det no er lite laks i elevane.

Haram viser til at større utgravingar i elevane, store samferdselsprosjekt, kraftutbyggingar og klimaendringar også påverkar villaksstammen.

Generalsekretær i Norske lakseelvar, Torfinn Evensen, seier god dialog ikkje er nok til å få oppdrettsbransjen til å endre kurs.

– Oppdrettsnæringa er den store trusselen for villaksen både med parasittar, lakselus og rømmingar. Dette trengst det politisk handling for å få slutt på. Uforpliktande dialog held ikkje, seier han.

– Utsegnene frå Evensen viser kva problem vi har med å finne felles løysingar, seier Øyvind André Haram i Sjømat Norge.

Haram viser til at oppdrettsbransjen brukar mykje ressursar på redusere plagene med lakselus og lakserømmingar.

IKKJE SLIK: Øyvind André Haram er lei av å høyre at oppdrettsbransjen er stinn av pengar og at dei øydelegg lakseelvane. Han meiner skuldingane er misvisande. Foto: Sjømat Norge

– Hjelp ikkje å slå kvarandre i hovudet

Tilbake i Lærdalselva fortel Alf Olsen jr. at mange føler sorg fordi dei ikkje kan fiske laks der.

– Situasjonen for villaksen er dramatisk. Det er ikkje utan grunn at den er raudlista, seier han.

Samtidig legg han til at det løyser ingenting for laksen at partane slår kvarandre i hovudet med krasse argument.

– Det må vere ei felles forståing for problema og det må handling til for å redde villaksen, seier han.