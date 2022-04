Fredrik (25) hamna i rullestol etter russebil-ulukke – no går kameratane i BPA-turnus

– Ekte norske kjøtkaker. Det skal eg klara å laga, med litt hjelp frå deg.

Håvard Strøm Sagstad jobbar dobbelt i dag.

Han er nett ferdig for dagen på jobben som lærar på ein skule. No skal han hjelpa kameraten med daglege gjeremål i huset hans.

Dei to har vore vener sidan ungdomsskulen, men Sagstad er no tilsett som assistenten til kameraten i rullestol.

– Det er gull verdt, seier Hammersland.

SYMBOLSK: Fredrik Hammersland har tatovert coveret til albumet «A Rush of Blood to the Head» av Coldplay på armen. Ein bløding i hjernen gjorde han delvis lam for sju år sidan. – Eg har høyrt masse på den plata. Foto: Eli Bjelland / NRK

Svevde mellom liv og død

18. mai 2015 er Hammersland med på køyretur i russebilen saman med to kameratar.

Bilen hamnar i fjellveggen, og han får ein epiduralbløding i hjernen.

– Det var dramatisk. Me visste lenge ikkje korleis det skulle gå med Fredrik, og me blei veldig letta då me skjønte at han i det heile teke overlevde, seier Håvard Strøm Sagstad.

I FJELLVEGGEN: Tre kameratar var med i russebilen 18. mai 2015. Fredrik Hammersland var på sjukehus og rehabiliteringsopphald i eit heilt år etter ulukka. Foto: Olav Røli / NRK

Både Sunnhordland og Bergens Tidende har skrive om Fredrik Hammersland før.

Mange i kameratgjengen har vore assistentar etter ulukka. Hammersland har BPA-vedtak, og får hjelp 61 timar i veka.

NRK forklarer Hva er brukerstyrt personlig assistanse (BPA)? Bla videre BPA er for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukerstyring er en sentral del av ordningen, der bruker har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov. Idéene bak brukerstyrt personlig assistanse kom fra «independent living»-bevegelsen i USA på 1960-tallet. Grunntanken var at fysisk funksjonshemmede selv visste best om sin egen situasjon, at de ønsket mer uavhengighet, selvbestemmelse og deltakelse i samfunnet. Siden ordningen kom inn i norsk lovgivning på 2000-tallet har den stadig vært gjenstand for større og mindre endringer, utvidelser og justeringer. Senest i 2015 ble ordningen med brukerstyrt personlig assistanse rettighetsfestet i pasient- og brukerrettighetsloven, som en særskilt rettighet for brukere som oppfylte bestemte vilkår. Les mer på helsenorge.no. Forrige kort Neste kort

No er det rundt tolv personar som deler på turnusen, og sju av dei er vener frå skuletida.

– Det er viktig for meg å ha kontroll på kven som jobbar hos meg og kva tid. Eg har det jo mykje kjekkare og har mykje betre relasjonar med vener enn tilfeldige personar, seier Hammersland.

KOMPISGJENGEN: Mange av venene til Hammersland har vore inne i BPA-turnusen hans dei siste åra. Blant andre sju av dei på biletet. Foto: Privat

– Ein fordel for begge

Med opptrening er 25-åringen blitt sterkare, og klarer meir sjølv. Motorikken er likevel svekt. Han bruker rullestol, og treng hjelp til blant anna husarbeid, matlaging og transport.

– For meg har det heile tida vore ein vinn-vinn-situasjon. Då eg var student, kunne eg ha det som deltidsjobb, og samtidig pleia venskapen til Fredrik. Det gjer eg framleis, sjølv om eg har ein annan fulltidsjobb. Eg har aldri vore i tvil om at dette er rett og bra, seier Sagstad.

KLARER MEIR SJØLV: Fredrik Hammersland har trent seg opp til å klara mykje sjølv, men treng framleis hjelp til husarbeid og transport. Foto: Eli Bjelland / NRK

Talet på BPA-vedtak har stige sidan ordninga blei innført i 2015.

På slutten av 2021 fekk nesten 4000 personar slik hjelp, viser førebelse tal frå Statistisk sentralbyrå.

Anbefaler ikkje ei veneordning

Dei to 25-åringane seier det er heilt uproblematisk for dei å kombinera BPA-vakter og venskap.

Men det kan det vera for andre, meiner Noregs Handikapforbund, som viser til at det er anbefalt å bruka andre enn familie og vener som assistentar.

– Ein hamnar i ei dobbeltrolle, der ein er både kompis og arbeidstakar eller arbeidsleiar, og det kan bli komplisert. I nokre tilfelle kan det likevel vera viktig og rett, seier forbundsleiar Tove Linnea Brandvik.

SJAKKPARTI: – Fredrik er god i sjakk, så eg veit ikkje om eg hadde halde ut i jobben viss me skulle ha spelt sjakk kvar gong eg er her, ler Håvard Strøm Sagstad. Foto: Eli Bjelland / NRK

Ho understrekar at det er bra at 25-åringen på Stord har fått på plass ei ordning som er rett for han.

– Me vil verken anbefala eller rå frå å bruka vener, seier Stig Morten Skjæran.

Han er leiar for operativ verksemd i organisasjonen Uloba, som jobbar for rettane til funksjonshemma, og som blant anna organiserer BPA for mange brukarar.

– Det kan vera ei utfordring, men det viktigaste er å vera bevisst på det. Me som tilretteleggarar for BPA-ordninga, må stilla spørsmål og lufta det som kan bli problem i slike relasjonar, seier Skjæran.

HARDTRENING: Fredrik Hammersland har trent opp mykje styrke dei siste sju år. på sidelina har kompisar som Håvard Strøm Sagstad heia, både som ven og assistent. Foto: Eli Bjelland / NRK

– Venene har vore lette å spør

Dei to kameratane på Stord speler sjakk medan dei ventar på at kjøtkakene skal bli klare. I dag skal Håvard heim til sambuaren sin og eta middag, men ofte et dei i lag.

– Eg tenkjer rett og slett ikkje at det er ein jobb. Eg trur mange er misunnelege på både Fredrik, som kan ha kameratar i denne jobben, men også på meg, som kan ha ein slik deltidsjobb for ein kompis.

– Det har aldri vore vanskeleg å spør kameratar om dei vil ha jobb hos meg, seier Hammersland.