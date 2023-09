Fråteken sertifikatet etter bybane-kollisjon

Ein person er køyrd til legevakt for undersøkingar etter at bybanen og ein personbil kolliderte i Inndalsvegen. Den kvinnelege føraren i 60-åra er fråteken førarkortet etter hendinga. Vegen er no rydda, og like over klokka 16.30 melder Skyss at Bybanen går som normalt.