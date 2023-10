Fråteken førarkortet

Ein bilførar i 40-åra vart i morgontimane i dag fråteken førarkortet etter eit trafikkuhell i Sveiogata i Sveio. Vedkomande klaga over smerter i ryggen og tok seg sjølv til legevakt for sjekk. Politiet har mistanke om at føraren har sovna under køyring og har kverrsett førarkortet.