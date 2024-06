Fratatt bilen

En mann i 40-årene er fratatt bilen sin etter at han er dømt for sin ellevte ruskjøring. Det går frem av en dom fra Hordaland tingrett, skriver BT. Han dømmes for fem tilfeller av ruskjøring fra januar til mai i år, i Sunnhordland og i Hardanger, alle gangene uten å ha gyldig førerkort.