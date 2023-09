Franske turistar har gått seg vill på Ulriken

Klokka 20.38 fekk politiet melding frå to vaksne, franske turistar om at dei ikkje fann vegen ned frå toppen av Ulriken. Dei er våte og kalde, har mista stien og er nokre hundre meter frå masta. Røde Kors er på veg opp for å hjelpa dei ned.