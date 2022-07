Framleis vêrfaste i Kinn

Ein mann og ei kvinne i 40-åra er framleis vêrfaste i fjellområdet Trongedalseggene, like sør for Ålfotbreen i Kinn kommune. Personane har søkt ly i eit vått telt sidan halv fem i går. Utfordrande vêrforhold har gjort det vanskeleg for redningsmannskapa å koma til staden. Klokka fem i dag tidleg jobba redningsmannskap med å koma seg til staden til fots, opplyser Eivind Hellesund i politiet.