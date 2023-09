Framleis usikkert kven som skal styre i Kinn kommune

Høgre har vore i forhandlingar om eit valteknisk samarbeid med Raudt, Industri- og næringspartiet, Senterpartiet og Framstegspartiet. I dag blei det klart at Høgre si kommunestyregruppe har stemt ned eit slikt samarbeid.

– Vi har blitt invitert til forhandlingar med KrF, V, Ap og SV og det er naturleg at vi no ser ditover, seier Arlene Vågene som sit i forhandlingsutvalet for Høgre.