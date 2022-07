Framleis stor krafteksport – trass «spare-instruks»

Tal frå Statnett og SSB viser at Noreg så langt i sommar (juni+juli) har produsert 19,7 TWh straum, som er rekordlågt for årstida.

Netto eksport i løpet av same tid er 3,4 TWh.

Eller med andre ord: I overkant av 17 prosent av den norske kraftproduksjonen denne sommaren er eksportert.

Det skjer mot eit «rasjoneringsspøkjelse» der Olje- og energidepartementet melder at eksportavgrensing og krav til magasinfylling «kan vere aktuelle tiltak» for å sikre forsyningstryggleiken neste vinter.

Frå før har NVE, på bestilling frå departementet, innført strengare og vekevise rapporteringskrav for halde 20 av dei viktigaste kraftprodusentane i øyra.

Bakgrunnen er ein pågåande debatt om bedriftsøkonomiske omsyn – i motsetning til samfunnsmessige omsyn – gjer at vasskraftprodusentane tappar for mykje vatn frå magasina fordi det er lønnsamt på kort sikt.

Meir vatn i magasina kan bety lågare straumprisar til hausten.

Eksporterer mindre strøm til Europa Ekspandér faktaboks Eksporten av kraft fra Østlandet, Sørlandet og Vestlandet er redusert fra 1,2 TWh i juli i fjor til 0,3 TWh i juli fram til 18. juli.

Eksporten av strøm var like stor i juni som i juni i fjor.

Norge har eksportert strøm til Europa så langt i år som tilsvarer forbruket til nesten 470.000 husholdninger, det er noe mindre enn i fjor.

Nettoeksporten (eksport minus import) er på 7,5 TWh fra januar fram til midten av juli i år. På samme tid i fjor var eksporten på 7,9 TWh. Kilde: Statnett

Mellom 2020–2022 har om lag 2,3 TWh ny vasskraft blitt sett i produksjon i Noreg, fordelt på 85 vasskraftverk. Foto: Christine Fagerbakke / NRK

– Statsråden må bruke endå sterkare verkemiddel

– Regjeringa må påleggje selskapa å spare på vatnet i magasina, og statsråden må bruke endå sterkare verkemiddel (enn formaninger), uttalte parlamentarisk nestleiar i Senterpartiet, Geir Pollestad, tidlegare i juli.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har kvittert med at han «tek for gitt» at kraftbransjen sikrar «forsvarleg fyllingsgrad», og at regjeringa «ikkje treng å bruke kraftigare lut».

Ved utgangen av veike 28 var fyllingsgrada i norske magasin 64,0 prosent. Godt under det som er «vanleg» på denne tida av året.

Om vi utvidar perspektivet, var kraftproduksjonen 33,4 TWh i 2. kvartal 2022.

Det er 7 prosent lågare samanlikna med i fjor. Det aller meste av nedgangen er i NO2, der produksjonen fall 17 prosent (5,2 TWh).

Prisområdet NO2 blir gjerne kalla for Sørlandet, men omfattar Vestland sør for Hardangervidda, Telemark, Rogaland, Agder og gamle Vestfold.

Nedgangen kom lågare vasskraftproduksjon av, som kan sjåast i samanheng med lågare fyllingsgrad i vassmagasina, skriv SSB.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) utelukker ikke strømrasjonering, og oppfordrer folk til å spare strøm der dei kan. Foto: Lise Åserud / NTB

– Synd om vatnet renn på havet

Stortingsrepresentant for Hordaland, Ove Trellevik (H), påpeikar at sommareksporten i hovudsak består av ikkje-regulerbar vass- og vindkraft som det ganske enkelt ikkje er mogeleg å spare eller magasinere til seinare.

– I mitt prisområde (NO5) har vi mange små dammar som raskt vert fylt opp. Då er det synd om vatnet renn på havet i staden for å produsere straum, seier han.

Han legg til at han «trur det er svært få kraftselskap som vel å selje vatnet no til ein lågare pris enn dei vil få til vinteren».

– Då vil jo prisen vere høgare enn no.

Eivind Heløe, direktør for fornybar og miljø i Energi Noreg, peikar på det same:

– Mesteparten av produksjonen om sommaren vert produsert i elvekraftverk. Denne produksjonen kan – til liks med vindkrafta – ikkje bli halden tilbake.

Ove Trellevik (H) seier eksporten i hovudsak består av ikkje-regulerbar kraft som det ikkje går an å spare til seinare. Her saman med Erna Solberg. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Vi må regulere eksporten strengare

På Stortinget har SV, Frp, Raudt og KrF gått lengst å vilje «strupe» krafteksporten til utlandet.

I april var dei åleine om å stemme ja til eit forslag om å bremse straumeksporten til utlandet i periodar med lite vatn.

– Vi må regulere eksporten strengare. Ikkje for å strupe all eksport for alltid, men for å unngå å setje forsyningstryggleiken i fare. Altfor lenge har innteninga for kraftprodusentane vore einaste styrande prinsipp, seier Sofie Marhaug i Raudt.

Terje Halleland (Frp) i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget kallar forklaringa om at det er kraft frå vind- og elvekraft utan magasin som går til eksport, for «særs merkeleg».

– Ein nedbørfattig haust vil føre energinasjonen Noreg inn i ein situasjon der vi ikkje har nok energi til å unngå rasjonering. Og vi har på ingen måte garantiar for at vi kan importere nødvendig kraft frå EU, seier han.

Han legg til:

– No vaknar regjeringa, men det er altfor seint.