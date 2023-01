Framleis stengt på Strynefjellet

Glatt vegbane gjer at det framleis er stengt på riksveg 15 Strynefjellet. Dagleg leiar i Thor Tenden Transport AS, Rolv Olav Tenden, fortel til NRK at verksemda har åtte køyretøy som ventar som følge av stenginga. Tenden seier regn og minusgrader fører til svært glatt vegbane, også der det er grusa.