Framleis stengd

På fv. 50 Hol – Aurland er det framleis stengd på grunn av rasfare. Det blir ny vurdering kl. 16:00, melder Vegtrafikksentralen. På fv. 53 Tyin – Årdal er det no ope for fri ferdsel. Det gjeld også fv. 5410 Nesheimsfjellet i Vaksdal. Fv. 5602 mellom Feios og Fresvik opnar for trafikk om lag klokka 14:00.