Framleis køar etter kjedekollisjon i Bergen

Fem bilar var i 1630-tida involverte i ein kjedekollisjon på Fritz C. Riebers veg i Fana. I nærleiken skjedde eit anna uhell mellom ein lastebil og ein personbil. Ingen av stadane er det meldt om skadde. Klokka 18.20 melde politiet at vegen er opna for fri ferdsel etter fjerning av skadde bilar, men det var framleis lange køar på staden.