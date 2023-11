Framleis ein evakuert familie i Ulvik

– Dei som bur i huset som vart utsett for ras har ikkje fått flytta tilbake i dag, seier ordførar i Ulvik herad, Jens Olav Holven. Både Statens vegvesen og heradet har hatt geologar på staden. Rasområdet er undersøkt, mellom anna med drone.

Vegvesenet har opna Vallavikvegen for fri ferdsel, og kommunen har opna for at dei fleste av dei evakuerte kan flytta heim. Det var 10–12 personar som var evakuerte i utgangspunktet.

– Me gjekk litt breitt ut fordi det var mørkt og situasjonen var uavklart og ein høyrde framleis lydar av småras oppe i lia. Det er viktig å vera føre var.

Dei fleste evakuerte har i dag fått flytta heim til husa sine.

– Per no er det ikkje straum i husa som blei evakuerte, men nokon har likevel valt å flytta tilbake, seier ordføraren.

Kommunen har oppretta dialog med eigaren av huset som vart treft av raset for å finna ut av vegen vidare.

– Han har vore tilbake for å skjøtta om dyra sine, så dei blir tekne vare på.