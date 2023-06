Framleis brann i terrenget i Samnanger – veg kan bli stengd

Vegtrafikksentralen melder at fylkesveg 579 Rolsvåg mellom Os og Samnanger kan bli stengd i korte periodar på grunn av sløkking av ein brann i terrenget.

– Det er ingen kjempedramatikk. Det er brannen som starta på onsdag. Me trudde han var sløkt i går, men han har teke seg opp igjen, seier Jostein Steinsland-Hauge i 110 Vest.

Han viser til at det er masse varme att i bakken, og at dei derfor sender inn litt ressursar for å få bukt med det. Opp til 30 personar skal jobba i området fram mot kvelden.

– Det er ei utfordring no: Det er ein del lyn og tore i deler av fylket. Det er gjerne det me er litt bekymra for, at lynet antenner vegetasjonen, slik som i Sogndal i går.