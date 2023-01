Frakta til sjukehus etter trafikkuhell

To personar vart frakta til Førde sentralsjukehus for sjekk etter at bilen deira velta på taket. Det skjedde på E39 ved Avenbukta mellom Vadheim og Lavik. Dei to verka uskadde. Politiet opprettar sak, men mistenkjer ikkje ruskøyring. Det var kø på staden, men no flyt trafikken.