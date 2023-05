Fotgjengarar stengde tunnel

I halv tretida i natt kom det melding om fotgjengarar i Eikåstunnelen. – Det var eit ektepar i moden alder som var på veg heim frå fest og fann ut at den beine linja er kortast veg mellom to punkt, melder politiet Dei fekk beskjed om å gå via Vikaleitet eller bestille drosje neste gong.