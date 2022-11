Fotgjengar, bil og to syklistar i ulukke i Bergen

To syklistar skal ha kollidert med ein fotgjengar like nord for Lønborg på Eidsvågveien i Bergen. Ein av syklistane skal og ha kollidert med ein bil som kom i motsett retning. Fotgjengaren og dei to syklistane er tekne med til legevakt, melder politiet.