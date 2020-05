Fotballsupporteres million-hjelp til klubbene: Kjøper virtuelle pils og billetter til fiktive kamper

Koronakrisen rammer toppfotballen hardt. Fortsatt er det helt i det blå når eliteserien kan starte . I mellomtiden står gressmattene og tribunene ubrukte mens utgiftene løper. Mange klubber har permittert sine spillere, andre har tatt i bruk lønnskutt for å kutte utgifter.

Men siden koronatiltakene ble innført 12. mars har mange fotballfans åpnet lommeboken på vid gap for å hjelpe favorittklubben.

Selv om det varierer sterkt hvor mye klubbene har åpnet for hjelp fra fansen, har eliteserieklubbene allerede hanket inn flere millioner kroner totalt på billetter til fiktive kamper, nettsendinger, Spleis-aksjoner og virtuelle halvlitere.

– Slik støtte betyr utrolig mye, ikke bare økonomisk, men også for moralen. Nå ser klubbene hvem som er de virkelige supporterne, de som stiller opp også når det er krise. Det er imponerende å se, sier ekspert i fotballøkonomi, førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved Universitetet i Agder.

Slik får klubbene inn penger i koronakrisen Ekspandér faktaboks Bodø/Glimt: Spleis-aksjoner (26.000 kr)

Brann: Billetter til fiktiv kamp (560.000 kr)

FK Haugesund: Dugnadsbilletter til lokalfotballen

Kristiansund: Spleis-aksjon (250.000 kr)

Mjøndalen:

Molde: Billetter til fiktiv kamp (215.000 kr)

Odd: Nettsending + Spleis-aksjon (450.000 kr)

Rosenborg: Lanserer prosjekt snart

Sandefjord: Fiktiv kamp (47.800 kr per 20. april)

Sarpsborg 08: Fiktiv bykamp mot FFK

Stabæk: Nettsending (75.000)

Start: Nettsending og salg av virtuelle kioskvarer (150.000 kr)

Strømsgodset: Nettsending og salg av plass på «Folkeveggen» (1.500.000 kr)

Viking: Drive-in med storskjerm på Forus

Vålerenga: Vipps-aksjon (200.000)

Aalesund: Virtuelle billetter og kioskvarer Listen og tall baserer seg på opplysningene gitt av klubbene selv til NRK, samt info på klubbenes hjemmesider.

– Kjøper inngravering til ungene og bikkja

Strømsgodset har fått inn klart mest, først og fremst gjennom salg av inngraverte mursteiner utenfor kontoret, hvor supporteren kan få navnet sitt på veggen for 500 kroner.

– «Folkeveggen» har tatt fullstendig av. Allerede før helgen hadde vi solgt over to tusen steiner. Folk kjøper til seg selv, kona, ungene og bikkja. Sammen med kick-off-sendingen med Håvard Lilleheie, hvor vi solgte fire tusen billetter, har vi nå fått inn nærmere 1,5 millioner, sier daglig leder Dag Lindseth Andersen i Strømsgodset.

TAKKNEMLIG: Daglig leder i Strømsgodset, Dag Lindseth Andersen, sier klubben er svært takknemlig for pengene fansen har gitt under koronakrisen. Foto: Magne Jordan Nilsen / Strømsgodset IF

Idéen til Godsets «wall of support» kom fra en av de ansatte i klubbens markedsavdeling under en idémyldring om hvordan skaffe klubben inntekter.

Andersen legger ikke skjul på at pengene kommer godt med.

– Cashflowen blir det første problemet i en slik situasjon, at kassa går tom. Et bidrag på 1,5 millioner i en slik situasjon er et viktig bidrag, og det varmer enormt å vite at så mange ønsker å være med på å bidra i en tid hvor mange selv er permittert og har en usikker økonomisk situasjon, sier Strømsgodset-sjefen.

SLIK SKAL DET SE UT: Murveggen utenfor kontorene på Marienlyst stadion skal prydes med navnene på alle som donerer 500 kroner til klubben.

Supporter-idé verdt en halv mill.

Selv flere klubber skal ha tatt kontakt med Godset for å forhøre seg om «Folkeveggen»-påfunnet, har de øvrige klubbene hittil stort sett satset på salg av billetter til fiktive kamper og/eller billettsalg til nettsendinger.

Nummer to på listen er Brann, hvor det har blitt voldsomt engasjementet rundt en fiktiv fotballkamp med inngangsbillett på 50 kroner.

– Initiativet kom fra en supporter og gikk ut på å slå publikumsrekorden fra 1961 på 24.800 betalende publikummere. Per i dag har vi solgt 11.200 billetter, noe som er helt fantastisk, sier markedssjef Therese Andvik Rygg i Sportsklubben Brann.

To av klubbens supportergrupper, Bataljonen og Bergens Glade Gutter (BGG), gikk sammen og kjøpte 1200 billetter for å gi aksjonen en flying start.

Siden har Brann-fansen kjøpt fiktive billetter jevnt og trutt. Klubben akter å selge så lenge folk kjøper.

– Dette har gått over all forventning. I starten hadde vi vanskelig for å tro på et slikt tall, men responsen har vært helt overveldende. Vi er utrolig takknemlige, sier Rygg.

HAR STØTTE: Fansen slutter opp om Brann, selv om resultatene fra Lars Arne Nilsen & co var under pari i 2019. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

KBK-sjef: – Pengene rett inn i driften

Bak disse tre har Kristiansund og Molde fått inn godt over 200.000 kroner på henholdsvis billettsalg en innsamlingsaksjon initiert av fansen og billettsalg til et fiktiv lokaloppgjør mellom de to klubbene.

KBK-fansens Spleis-aksjon bikket 250.000 kroner i helgen.

– Det er rørende at så mange engasjerer seg i og rundt KBK. At de som nå også er rammet av koronakrisen graver så dypt i lommene, gjør oss stolt, sier daglig leder i Kristiansund BK, Kjetil Thorsen.

– 250.000 kroner er et betydelig beløp for vår klubb. Pengene går rett inn i generell drift, som er svært krevende om dagen. Et slikt bidrag fra så mange gir selvsagt også en enorm energi til oss som styrer og driver klubben, sier Thorsen.

TOMMEL OPP: Daglig leder i Kristiansund BK, Kjetil Thorsen, sier pengene kommer svært godt med. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Start selger virtuell halvliter

Kreativiten har også gitt seg utslag i salg av virtuelle kioskvarer.

Både Aalesund og Start selger fiktive pølser, kaffe og popcorn på Vipps.

Hos Sørlandets stolthet kan du også kjøpe deg en «virtuell kald en» for en femtilapp.

– Den har gått veldig bra. Hittil har vi solgt 206 halvlitere. Men det vi har solgt klart mest av, er virtuell high-five til én krone. Den har vi solgt 403 av, sier administrativ leder Christopher MacConnacher.

UTEN PROMILLE: Starts virtuelle øl gir ingen promille. Hittil har 206 sørlendinger benyttet muligheten. Foto: Scanpix / NTBSCANPIX

Per 4. mai har Start fått inn i overkant av 150.000 kroner på diverse salg og billetter til klubbens nye nettsendinger.

– Vi er selvfølgelig veldig takknemlig for all støtten. Korona-situasjonen har gjort at Start-familien er blitt vekket til live igjen etter å ha lagt litt i dvale. Nå kjenner vi på hvor mye klubben betyr for folk og hvor mye folk betyr for klubben. Det gir oss energi og håp i en tøff hverdag, sier MacConnacher.

– Hvor mye betyr de 150.000?

– I forhold til budsjettet vårt er det jo en dråpe i havet. Men de 80.000 vi fikk inn på nettsendingen vår lørdag var 80.000 som vi ikke hadde dagen før. Så det er klart det gjør en forskjell, og vi setter veldig pris på alle bidragsyterne som står ved klubbens side i en krevende tid.

TROR PÅ VARIG EFFEKT: Ekspert på fotballøkonomi, Tor Geir Kvinen, tror flere av de nye tilbudene fra klubbene vil fortsette også når ting er tilbake til normalen. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Tror på varig utvidet tilbud

– Krise betyr fare og muligheter, og det er ganske klassisk at det da dukker opp masse idéer. Jeg må bare gi ære til flere av klubbene for hva de har gjort, sier ekspert i fotballøkonomi, førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved Universitetet i Agder.

Han tror pengene kommer svært godt med, selv om det i utgangspunktet kan virke som småpenger sammenliknet med budsjetter på 117 millioner (Brann) og ca. 80 millioner (Strømsgodset).

– Halvannen million, som Strømsgodset har fått inn, er mye penger selv for en eliteserieklubb. Men også to hundre tusen betyr mye for en skviset klubbkasse. Det er ikke i nærheten av inntektene du får når det spilles fotball, men nå er det viktig å få tak i penger i det hele tatt, sier fotballøkonomen.