Fotballekspert kritiserer Brann sine 17. mai-planer: – Energilekkasje

Det har i flere tiår vært en tradisjon at Brann-spillerne deltar i hovedprosesjonen i Bergen på 17. mai.

I år er nasjonaldagen kun tre dager før cupfinalen mot Lillestrøm, og kun timer etter den tradisjonsrike 16. mai-kampen.

Selv om dette er en av lagets travleste uker, blir det ingen unntak fra prosesjonen.

Dette har skapt reaksjoner.

Blant dem som har vært kritiske er BAs fotballekspert, og tidligere fotballspiller, Jonas Grønner.

– I toppidretten handler det om detaljer. Jeg mener at dette er en energilekkasje, og at det påfører troppen utsatt restitusjonstid, sier han til NRK.

Det var BA som først omtalte kritikken.

Horneland: – Kan gi energi

Grønner understreker at Brann spiller en energikrevende fotball, som ifølge ham «brenner mye krutt».

– Det kan være det som skiller lagene i en cupfinale. Derfor mener jeg de burde prioritert knallhardt denne uken, med fullt fokus på de viktige kampene.

Brann-trener Eirik Horneland står på at laget kommer til å gå i prosesjonen gjennom byen på nasjonaldagen.

– Jeg er positiv til at vi blir bedt om å stille. Jeg tror det kan gi en energi, sier Horneland.

Brann-treneren er uenig i at 17. mai-planene er en «energilekkasje». Foto: Mats Torbergsen / NTB

Forsker er positiv til en gåtur

Brann-treneren forteller at klubben har lagt forholdene til rette for at spillerne skal vente minst mulig, og komme seg raskt ut av prosesjonen når den er slutt.

– Det å gå den turen tror jeg ikke er noe stort problem, legger Horneland til.

Han får støtte av professor Truls Raastad ved Norges idrettshøgskole, som har forsket på restitusjon.

– Jeg tror det kan være positivt så lenge de legger veldig godt til rette for det. Kanskje også kombinerer det med et godt måltid.

Truls Raastad er professor ved Norges idrettshøgskole, og har forsket på restitusjon. Foto: NIH

Raastad forteller at den viktigste restitusjonen er den spillerne gjør i timene etter kampen 16. mai.

På 17. mai mener han derfor at det er greit at spillerne går, men ikke for mye.

– Så lenge rusleturen ikke blir på mer enn 45 minutter, har det sannsynligvis ikke en negativ effekt. De samles om noe positivt og vil få voldsomt med energi av stemningen.

Også Horneland trekker frem den positive effekten bergensere og Brann-fans kan bidra med.

– Å kjenne på Bergens befolkning som støtter oss gjennom tykt og tynt, tror jeg kan gi en god energi.

– Blir det sneakers i stedet for dressko da?

– Vi må prøve å unngå gnagsår i hvert fall. Så jeg tror spillerne skal være fornuftige i skovalget.