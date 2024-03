Forventa levealder tilbake til nivå før pandemien

Forventa levealder for menn og kvinner er høvesvis 81,4 og 84,6 år, ifølgje SSB. Nivået er tilbake slik det var før pandemien.

Forventa levealder for nyfødde auka i fjor med 0,5 år for menn og 0,3 år for kvinner i 2023 samanlikna med året før, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dermed er forventa levealder no 81,4 år for menn og 84,6 år for kvinner, som er nesten heilt på linje med 2019.

– Forventa levealder er no tilbake på same nivå som før pandemien, men det betyr at vi på sett og vis har «mista» den sedvanlege auken vi har sett langt bakover i tid. Om vi nokon gong vil hente inn den tapte levealdersauken er eit ope spørsmål, seier SSB-demograf Anders Sønstebø.

Samtidig døydde det 43.803 personar i Noreg i fjor, over 2000 færre enn året før. Det er likevel 3000 fleire enn nivået som var i perioden 2015-2020, ifølgje SSB.

(©NPK)