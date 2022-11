Fortsetter mekling i barnehagestreiken i dag

Partene i barnehagestreiken kom ikke til enighet mandag og møtes tirsdag for å fortsette meklingen videre, skriver VG.

Både mandag og tirsdag er satt av til meklingen mellom partene.

Dersom partene ikke kommer til enighet, er det varslet en opptrapping av streiken onsdag med ytterligere 700 ansatte. Opptrappingen vil hovedsakelig ramme barnehager i Bodø, Bergen, Askøy, Øygarden og Karmøy.

Striden står først og fremst om pensjon. De barnehageansatte krever at alle som er født etter 1968, skal meldes inn i den såkalte Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AF) til LO/NHO, som erstatter den gamle AFP-ordningen fra neste år. Ordningen sikrer et varig pensjonspåslag livet ut.

1.750 barnehager med om lag 30.000 ansatte er omfattet av PBLs tariffområde.



NTB