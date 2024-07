Fortsatt mange ledige plasser på lærerutdanningen

Alle de som i vår søkte seg til høyere utdanning har nå fått svar fra Samordna opptak.

Nytt av i år er at opptaket til lærer- og sykepleiestudiene er todelt, og at studiestedene har kunnet søke om unntak fra karakterkravene på de studiene som har ledige plasser.

Det betyr at plassene blir offentliggjort i et nytt, lokalt opptak.

Fra lørdag 20. juli klokken 09 kan også de som ikke hadde de nødvendige karakterene i det opprinnelige opptaket i vår, søke seg inn.

Høgskulen på Vestlandet opplyser at det er stor sjanse for at det blir ledige studieplasser på alle lærerutdanningene, også i Bergen.

– Det blir først til mølla for alle søkere med studiekompetanse. Vi kjører på med ekstra bemanning gjennom helgen for at aktuelle søkere skal få rask og korrekt behandling av søknadene, sier rektor Gunnar Yttri.

HVL sin dispensasjon gjelder grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn og 5.-10. trinn. Også grunnskoleutdanningen hos NLA Høgskolen har fått innvilget unntak fra karakterkravene i det lokale opptaket.