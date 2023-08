Fortidsminneforeininga jublar over «historisk løft for norske kyrkjer»

Dei neste 20 til 30 åra skal staten sikre om lag 10 milliardar kroner til istandsetjing av norske kyrkjer gjennom avkastning frå tidlegare Opplysningsvesenets fond (OVF) og tilleggsløyvingar over statsbudsjettet.

– Dette er veldig gledeleg og eit kjempeløft for kulturminnevernet! Med denne satsinga har regjeringa lagt grunnlaget for at ein særleg viktig del av den bygde kulturarven i Noreg blir teken vare på og blir halden ved like inn i framtida, seier Ola H. Fjeldheim i Fortidsminneforeningen.

I 2021 skapte det bråk då ni norske mellomalderkyrkjer i stein fall utanfor tilskotsordninga for bevaring av kulturhistorisk viktige kyrkjebygg.

Bakgrunnen var at dei ikkje var eigd av Den norske kyrkja, men av Fortidsminneforeningen eller ulike stiftingar og museum.