Forsvinningssak gav han pris

Olav Røli frå Stord fekk fredag Haugesund Journalistlag sin hovudpris. Røli er no tilsett i NRK Vestland, men fekk prisen for artiklane han skreiv for Sunnhordland om forsvinninga til Tom Fagerland frå Stord. Prisen er på 15.000 kroner og vart delt ut under journalistlaget sin sommarfest.