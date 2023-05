Forsvarsdepartementet: – Forståelse for vaktsjefen

– Departementet har forståelse for at denne saken har vært en stor personlig belastning for vaktsjefen, og legger til grunn at Sjøforsvaret ivaretar sine omsorgsplikter som arbeidsgiver.

Det sier Marita Hundershagen, seniorrådgiver i Forsvarsdepartementet.

I dag kom dommen etter KNM «Helge Ingstad»-ulykken. Hordaland tingrett dømte vaktsjefen til 60 dagers betinget fengsel.

– Havariet med Helge Ingstad var en alvorlig hendelse som vi tar lærdom av på flere nivåer, både i Forsvaret og departementet.

Hundershagen understreker at departementet ikke har vært part i straffesaken, men at de er gjort kjent med innholdet i denne gjennom media.