Forsvaret koblet inn i Lone-brannen

Personell fra Forsvarets minedykkerkommando er koblet inn i etterforskningen av storbrannen på Lone i Arna. Forsvaret bekrefter at de er bedt av politiet om å bistå i etterforskningen, og to personer ankom brannstedet i dag.

De to skal lete etter bilder fra videoovervåkningen i bygget. Bildene ligger lagret på utstyr som ennå ikke er hentet ut av ruinene.

– Det er for farlig å ta seg inn i bygget. Derfor har vi kontaktet Forsvaret for å gjøre undersøkelser inne i bygget for å søke etter etter videomaterialet. Det er svært ønskelig å få tak i dette utstyret til videre etterforskning, sier politiadvokat Are Nygård Berg til NRK.

I tillegge er en spesialtrent hund fra Kripos på branntomten i dag, og søker etter rester av tennbar væske.