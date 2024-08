– Det er jo fullstendig galskap!

Terje Øvsthus er opprørt. Han har i over 30 år har vært fastboende i området Brandsetdalen ved Vossestrand i Vestland, og på fritiden er han både jeger og naturfotograf.

I sommer var han på en av sine vante ruter langs Brandsetelva da han plutselig fikk øye på noe uvant:

Fire menn i full gang med å borre tre meter høye, rødfargede jernstolper med gule fareskilt ned i fjellet.

– Jeg forsøkte å spørre de hva i alle dager de holdt på med, men skjønte raskt at de bare har fått oppdraget i fanget av andre ansvarlige, forteller han.

Brandsetdalen ligger litt utenfor sentrum av ekstremsportbygda Voss og er et yndet mål for elvepadling og bading.

Den ligger også svært nær den sørlige grensen for Nærøyfjorden verdensarvpark.

Skiltene ruver i terrenget og skal være synlige for folk uansett vær- og lysforhold. Foto: Terje Øvsthus

Ett tusen skilt fordelt på fem mil

Skiltene er satt opp på vegne av Forsvarsbygg, som driver Mjølfjell og Brandset skyte- og øvingsfelt i området.

Skytefeltet er et av totalt 48 i landet. Disse kan nå få økt aktivitet, i tråd med langtidsplanen til Forsvaret.

Alle 48 skytefelt har skilt eller har skiltprosjekter på gang. Pågående prosjekter er i Voss Herad i Vestland, Geiskelid i Bykle kommune i Agder, og Leksdalen i Stjørdal kommune i Trøndelag.

Målet på Voss er nå å merke den om lag fem mil lange yttergrensen til feltet, slik at turgåere i området skal være obs på skytefeltet.

Det er snakk om rundt ett tusen aluminiumsskilt, satt opp med 50 meters avstand.

Planene innebærer også hogst av en 50 meter bred «gate», der yttergrensen går gjennom skog.

Utplasseringen av skiltene har ført til voldsomme reaksjoner, både fra fastboende, hyttefolk, turgåere og ekstremsportutøvere i området.

Avisa Hordaland har tidligere omtalt saken.

Ordfører stoppet arbeidet

Øvsthus er langt ifra alene om å reagere på skiltene.

Tonje Såkvitne, ordfører i Voss Herad hadde så vidt rukket å komme hjem fra ferie før hun åpnet innboksen sin, som var stappet full av reaksjoner og bilder fra sinte turgåere.

Varaordfører og DNT lokalt fortalte at det daglig har kommet inn telefoner og e-poster fra innbyggere, grunneiere og hytteeiere, forteller hun.

– Saken har skapt et stort lokalt engasjement, sier Såkvitne.

Tonje Såkvitne, ordfører i Voss Herad. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Forsvarsbygg erkjenner i søknaden at markeringene kan påvirke landskapsopplevelsen i området negativt.

Likevel mener de at hensynet til sikkerhet bør vektlegges mest.

Forsvarsbygg bekrefter til NRK at de allerede i sommer begynte å montere skiltene i Brandsetdalen, langs hele yttergrensen til øvingsfeltet deres i området.

– Med så kort avstand som 50 meter mellom hvert skilt, blir det totalt dominerende, sier naturvernansvarlig Dag Sandvik i Bergen og Hordaland turlag.

Dag Sandvik i Bergen og Hordaland turlag mener den korte avstanden mellom skiltene gjør at de blir totalt dominerende i området. Foto: Silje Kvalsvik Olsen / NRK

– Konsekvensen er sterkt forringet landskapsområde. Her burde Forsvarsbygg ha utredet alternative måter å merke på. De kunne ha tatt kontakt med interesseorganisasjoner for å komme frem til en god løsning, sier Sandvik.

Etter planen skulle dette arbeidet holde frem utover høsten, og tas opp igjen til våren 2025. Forsvarsbygg har nå stoppet utplasseringen av skiltene inntil videre på grunn av reaksjonene.

Forsvaret: – Viktig sikkerhetstiltak

Thomas Getz, leder for skyte- og øvingsfelt i Forsvarsbygg, sier til NRK at han har forståelse for at skiltene kan oppleves som skjemmende i terrenget.

– Men skiltene utgjør et viktig sikkerhetstiltak. Utformingen følger vår standard for alle skyte- og øvingsfelt. De skal være mulig å se uansett årstid, lys- og værforhold, sier Getz.

Forsvarsbygg prioriterer nå å sette opp skilting i områder hvor det har vært liten aktivitet de siste årene, men som nå vil få større aktivitet fremover på grunn av den endrede sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Dette gjør vi for å forebygge uønskede hendelser med potensielt tragisk utfall.

– Men hvorfor satte dere opp skilt allerede før søknaden til Statsforvalteren var sendt og behandlet?

– Søknaden gjelder dispensasjon fra verneforskriften for Nærøyfjorden landskapsvernområde i Aurland, som skal merkes våren 2025. Vi spurte Voss herad ved e-post 6. mai om øvrige deler av tiltaket var søknadspliktig. Svaret vi fikk 8. mai var at det var det ikke.

Forsvarsbygg valgte likevel å stoppe arbeidet av hensyn til oppmerksomheten saken har fått.

Fikk ikke vite omfanget av tiltaket

Ifølge Getz vil de nå gå i dialog med kommunen før de fortsetter, for å unngå at det oppstår misforståelser.

Ordfører Tonje Såkvitne er svært positiv til dialogen, og håper det vil få saken på rett spor.

Hun bekrefter at kommunen ble kontaktet om skilt i mai, men at omfanget av tiltaket ikke kom fram.

– Hadde vi sett hele planene, hadde kommunen kunnet tatt stilling til dette på en annen måte, sier hun.

Såkvitne mener Forsvaret burde ha informert både heradet og innbyggerne om planene sine.

– Da hadde vi hatt et betre utgangspunkt, sier ordføreren.