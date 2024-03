Forsvarer til overgrepsdømt far: – Vi kommer til å anke dommen

Mor, far, storebror og nabo er dømt i den omfattende overgrepssaken som gikk Hordaland tingrett høsten 2023.

Forsvareren til faren opplyser at de kommer til å anke dommen.

– Min klient registrer at han ikke er hørt på noen av de punkta vi holdt fram i retten. Han er selvsagt veldig skuffet, sier Jan Henrik Høines.

Et foreldrepar og deres eldste sønn er tiltalt for grove overgrep mot de to yngste barna i familien, en gutt og en jente. Overgrepene skal ha foregått i flere år.

Naboen deres, en mann i 30-årene, er også tiltalt for grove overgrep mot jenta. I tillegg er han tiltalt for grove overgrep mot sin egen sønn.

Alle fire nekter straffskyld. Onsdag kom dommen, der alle fire blir dømt i tråd med aktors påstand.

Ankesaken er allerede berammet i Gulating lagmansrett, fra september til desember i år.