Forsvarer i Sunniva Borgen-saken: Anbefaler klienten å anke

Gulating lagmannsrett har forkastet anken i Sunniva Borgen-saken, hvor en mann ble dømt til 17 års fengsel.

Straffen kan ankes til Høysterett.

Drapsmannens forsvarer, John Christian Elden, sier at han vil anbefale klienten sin å anke straffutmålingen til Høysterett.

– Det har blitt en streng avgjørelse. De opprettholdt tingrettens dom uten noen egentlig begrunnelse på den opp mot høyesterettspraksis. Saken ligger juridisk sett godt an til å bli anket til Høyesterett. Men det kommer an på om klienten ønsker å ta den belastningen for seg og de pårørende, så han har tatt betenkningstid foreløpig, sier Elden til NRK.

– Tror du det går mot anke?

– Det vet jeg ikke. Han må tenke på dette og avgjøre spørsmålet. Jeg vil nok anbefale det på juridisk grunnlag, men han må se på belastningen både for seg og avdødes pårørende, sier han.