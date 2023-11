Forsvarer i Helge Ingstad-saken: – Vi kommer til å be om frifinnelse

Statsadvokatene ba i sin prosedyre om 120 dagers betinget fengsel for vaktsjefen på «Helge Ingstad».

Forsvarernes prosedyre kom ikke i mål, og vil fortsette i morgen. Konklusjonen er imidlertid klar.

– Vi kommer til å be om frifinnelse av vaktsjefen, sier forsvarer Christian Lundin til NRK.

Vaktsjefen har hele saken gjennom hevdet sin uskyld. Forsvarerne peker på at alle de andre involverte i ulykken også gjorde feil. I tillegg mener de vaktsjefen ble et offer for systemsvikt i Sjøforsvaret.

Dersom de taper saken, utelukker han ikke en anke til Høyesterett, men vil ikke forskuttere dette. Man kan anke til Høyesterett for saksbehandlingsfeil, lovanvendelse og straffutmåling.