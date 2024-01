Søndag morgon fant politiet leivningane av eit menneske i ein utbrent bil i Øygarden vest for Bergen.

Like etterpå arresterte dei ein mann og sikta han for drap. Mannen i 30-åra og avdøde har to born saman.

Måndag føremiddag er krimteknikarar på plass ved den avdøde kvinna sin bustad.

– Familien er i stor sorg over eit meiningslaust drap, og dei treng fred for å bearbeide sorga, skriv Cecilie Wallevik, bistandsadvokaten til den avdødes familie i ei tekstmelding til NRK.

Krimteknikarar gjer undersøkingar i og ved eit hus i Øygarden måndag føremiddag. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Har tilstått drapet

Den sikta mannen vart avhøyrt av politiet søndag kveld. Mannens forsvarar, Jørgen Riple, seier han har tilstått drapet.

– Han svarte på alle spørsmåla som politiet hadde. Han har sagt når og kor det skjedde, seier Riple.

Mannen skal også ha fortalt kva som skjedde før drapet, men Riple vil ikkje kan gå ut med detaljar frå mannens forklaring.

Måndag ettermiddag har retten bestemt at den sikta mannen skal varetektsfengslas i fire veker, med brev- og besøksforbod, og isolasjon dei to første vekene.

Politiet meiner det er bevisforspillelsesfare i saka, og fekk medhald til fengsling av Hordaland tingrett.

Krimteknikarar gjorde undersøkingar i og rundt den utbrente bilen søndag ettermiddag. Foto: Bergen Foto og Media

Truga med å sprenge senga til ekskjærasten

Den sikta mannen er tidlegare dømd for å ha trakassert ei anna ekskjærast.

Han skal ha budd saman med ekskjærasten i eit kollektiv i Bergen. Ifølge dommen frå 2010, blei forholdet etter kvart avslutta, noko mannen ikkje skal ha akseptert.

Etter kvart fant ekskjærasten seg ein ny mann, noko mannen mislikte. Da skal han blant anna ha gitt beskjed om at ho ikkje fekk lov til å møte nye gutar.

Tiltalte skal også ha sagt at han visste kor ho var til kvar ei tid, og at han skulle sende folk heim til henne. Fornærma skal ha oppfatta dette som truande og ubehageleg.

Ifølge dommen skal ho ha forklart at tiltalte på eit tidspunkt trua med å sprenge senga hennar, og drepe ho.

Retten trudde på forklaringa til kvinna, og mannen blei dømd til å betale ei bot på 9000 kroner.

– Veit det går hardt utover familien

Riple seier mannen er svært lei seg for det han no har gjort.

– Han veit det går hardt utover avdøde familie og hans eigen. Konsekvensane har gått opp for han og han er frykteleg lei seg, seier han.

Politiet skal utføra ytterlegare avhøyr av mannen måndag.

– Klienten min har gitt utan atterhald tilståing, så det blir opp til politiet kor mykje meir etterforsking som må gjennomførast, seier Riple.

Obduserer kvinna måndag

Kvinna som vart funnen død blir obdusert i dag, melder Vest politidistrikt måndag føremiddag.

Politiet har førebels ikkje gått ut med noko dødsårsak.

Dei to barna til den sikta og avdøde skal ifølge politiet bli avhøyrt på Barnehuset i Bergen i dag.

Hadde valdsalarm

Mannen er tidlegare dømd for trugslar mot ei anna kvinne. Den no avdøde kvinna som vart drepen hadde valdsalarm på grunn av den sikta mannen.

– Eg veit ikkje noko om valdsalarmen vart utløyst i forbindelse med drapet, seier Riple.

Politiet gjorde undersøkingar på staden der kvinna vart funnen søndag. Måndag er det venta at dei gjer fleire undersøkingar i etterforskinga.

– Politiet vil snakke med vitne og andre som kan gi oss informasjon om drapet og hendingsgangen. Me vil også sjå etter overvakingsbilete frå område rundt, sa politiadvokat Eli Valheim.

Kvinna vart funnen i ein bil ved eit industriområde ved Blomøy nord i Øygarden.

