Trass i koronatider, var ikkje publikum vanskelege å be då billettane til konserten med Post Malone i Bergen i juni vart lagt ut måndag.

To timar etterpå var 11.000 av dei 22.000 billettane rivne bort.

Tysdag har salet passert 16.000 billettar.

– Det seier noko om at folk har tru på ein framtid utan koronarestriksjonar, seier dagleg leiar i Bergen Live.

Med eit vanskeleg kulturår bak seg, forsvarar arrangøren å samle og servere alkohol til tusenvis av publikummarar til sommaren.

– Vi er avhengige av å planlegge framover. Dersom vi berre skulle planlagt fram til neste forskrift tek slutt, kunne vi berre lagt ned alle saman. Det trur eg alle forstår, seier Nes til NRK.

GLER SEG: Dagleg leiar Frank Nes i Bergen Live meiner dei skal få til ein smittefri konsert. Foto: Bente Kjøllesdal

Satsar på vaksinar og hurtigtesting

– Den største risikoen vi gjer er å stå opp av senga om morgonen og gå ut i verda. Vi kan ikkje sitje og vente til alt er trygt, før vi begynner å planlegge konsertar og anna, held han fram.

Han peikar på at seks månader er lang tid i denne samanhengen, og meiner det har komme tydelege signal frå styresmakter både i Noreg og andre land om at neste sommar vil vere meir normal.

Særleg vaksinar og høve for hurtigtesting meiner han vil gjere det mogleg å gjennomføre konserten.

– Vi opplever ikkje at vi tek nokon stor sjanse. Vi har gjort ei vurdering basert på kunnskapen vi har, og ikkje minst at vi er sikker på at vi skal kunne lage eit trygt arrangement for publikum, seier Nes.

Styresmaktene er avventande

Kulturdepartementet er positiv til planlegging og gjennomføring av arrangement, men meiner det er vanskeleg å sjå føre seg at sommaren 2021 blir heilt som vanleg.

– Bergen Live må sjølve vurdere om dei vil ta risikoen på å planlegge eit så stort arrangement, seier statssekretær Gunhild Berge Stang (V) til BT, som først omtala saka.

Kulturbyråd i Bergen, Katrine Nødtvedt (MDG), er usikker på kor vidt det blir mogleg med storkonserten, men vil jobbe for at det skal bli mogleg, skriv BT.

Lågt smittetrykk og nok vaksinering, eller hurtigtestar som fungerer godt nok, er føresetnadane, seier ho.

PRISVINNAR: Post Malone stakk av med ni av dei 16 prisane han var kåra til under Billboard Music Awards i oktober. Foto: Nbc / Reuters

Førstemann til mølla

Arrangøren vedgår at det er spesielle omstende, men er svært nøgd med billettsalet så langt.

– Det er ingenting som gler oss som arrangørar meir enn at publikum ser fram mot betre tider og gler seg til å gå på konsert, seier han.

– Kva gjer de om de må kutte kraftig i talet på publikummarar? Blir det å kutte ned etter førstemann til mølla-prinsippet?

– Det er i alle fall praksisen som har blitt etablert, og det er ikkje unaturleg at det vil skje. Men om det er 200 eller 22.000 så er det ikkje det noko problem å lage trygge omgivnadar for publikum, om vi får lov til å arrangere, seier Nes.

Skal servere alkohol

Han stadfestar at planen er å servere alkohol under konserten.

– Men vi kjem ikkje til å prøve å strekke grensene meir enn det vi har høve til i kontrakten vi naturleg nok må ha med styresmaktene, seier den daglege leiaren.

Bergen Live har planar om å arrangere fleire store konsertar neste år.

– Det kjem fleire fine namn til Bergen i løpet av 2021, det kan eg love, seier Nes.