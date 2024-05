Først solgte hun to tomter for kommunen – så overførte kjøper et større beløp til ektemannen

– Det har jeg ingen kjennskap til, sier Gøril Eikeland Selvik om pengeoverføringen i begynnelsen av november 2019.

På denne tiden satt hun i styret i tomteselskapet som hadde ansvar for store verdier på vegne av Bergens innbyggere.

– Det er ingen sammenheng mellom hvilke penger jeg har fått og tomtesalget. Helt tilfeldig. Jeg lover, sier ektemannen hennes, Thorstein Selvik.

Kommunens tomteselskap solgte høsten 2019 to tomter i nærheten av Bergen lufthavn.

Styret som godkjente salget besto av Gøril Eikeland Selvik og to øvrige styremedlemmer.

Etter at Gøril Eikeland Selvik stemte for tomtesalg til investor Per Arne Hanakam, overførte Hanakam 150.000 kroner til hennes ektemanns private konto noen dager senere.

Thorstein Selvik fikk 150.000 kroner inn på sin private konto en drøy uke etter at hans kone hadde stemt ja til å selge to tomter til investor Per Arne Hanakam. Han har nå avtalt å betale pengene tilbake.

Investoren skriver til NRK at pengene som ble overført til Thorstein Selvik var urelatert til tomtesalget.

– Vinklingen som her forsøkes er helt enkelt et bomskudd, skriver Hanakam.

– Vi har ingen felles kontoer

Eikeland Selvik presiserer til NRK at hun og mannen har atskilt økonomi, og at pengene ikke var relatert til hennes styreverv.

– Vi har ingen felles kontoer.

Men jusprofessor Jan Fridthjof Bernt mener nærhet i tid mellom styrets vedtak og pengeoverføringen gjør Eikeland Selvik inhabil, noe hun selv er uenig i.

– I styrearbeidet har det aldri forekommet omstendigheter som tilsier at det har vært mulighet for interessekonflikt eller inhabilitet for meg personlig, skriver Eikeland Selvik i en e-post til NRK.

Handelen ble behandlet i styremøter fire dager på rad i slutten av oktober 2019, ifølge eiendomsdirektør Øystein Fykse i Bergen kommune.

Samlet kjøpesum for de to tomtene var 15,5 millioner kroner. Snaut to år senere var begge tomtene videresolgt for rundt 26 millioner kroner, viser regnskapene til selskapene som kjøpte eiendommene.

Ifølge kjøperne var det ikke utført arbeid på tomtene i mellomtiden. Etter salget er det imidlertid oppført store næringsbygg på tomtene.

Espehaugen 49 er i dag eid av Gallardo Holding (50 prosent) og Joa Gruppen (50 prosent). Espehaugen 48 er i dag eid av EGD Næring AS (50 prosent) og AOT Eiendom AS (50 prosent). Slik så tomtene ut fra luften i 2019. Espehaugen 49 (t.v.) og Espehaugen 48.

Per Arne Hanakam, som kjøpte tomtene av kommunen, ble to år senere siktet for grov økonomisk kriminalitet (se faktaboks). Etterforskningen pågår fortsatt. Hanakam har nektet straffskyld.

Siktet for økonomisk kriminalitet Ekspander/minimer faktaboks Per Arne Hanakam (60) og hans forretningspartner Tor-Erik Nielsen (47) ble i oktober 2022 pågrepet og siktet for grov økonomisk utroskap og grovt bedrageri. Siktelsene har siden blitt utvidet til skattesvik. Både Hanakam og Nielsen har nektet straffskyld. Siktelsene har sammenheng med at duoen har hentet inn betydelige millionsummer fra private långivere til tomteprosjekter, og at en rekke låneavtaler har blitt misligholdt. Bergens Tidende har avdekket at penger har blitt brukt til andre formål enn tomteutvikling. I tillegg avdekket Bergens Tidende at tidligere daglig leder i Bergen Tomteselskap (endret navn til BTS Utvikling AS i 2015) hadde fått lov til å arbeide for Hanakam og Nielsen samtidig som hun var leder av tomteselskapet. Det ledet til kritikk fra kontrollutvalget i Bergen kommune. BTS Utvikling AS ble meldt oppløst 22.10.2021. Politiets etterforskning pågår fremdeles.

Sier pengene var «arbeidskapital»

Ektemannens samarbeid med Per Arne Hanakam er nytt for henne, opplyser Eikeland Selvik.

Til daglig jobber hun som leder av Connect Vest, som bistår oppstartsbedrifter. Hun har flere års erfaring med styrearbeid.

– Generelt har ikke jeg oversikt over Thorstein Selviks arbeid. Hans arbeid er per definisjon fortrolig. Jeg har heller ingen roller i hans selskap.

– Han kjenner veldig mange mennesker i Oslo, Bergen, resten av landet og i mange andre land uten at jeg har oversikt over hans forbindelser, utdyper hun.

Thorstein Selvik forteller til NRK at han har hatt en relasjon til Per Arne Hanakam i nærmere 20 år. Selvik er et kjent ansikt for mange etter over ti år på TV-skjermen som kommentator for TV2s økonominyheter.

I Bergensavisen har han blitt omtalt som «nettverkskongen» og «en ellevill finanshippie». NRK har tidligere skrevet at Selvik har vært rådgiver i det såkalte gråmarkedet for private lån.

2019 var første gang han fikk et formalisert samarbeid med Hanakam, ifølge Selvik.

Selskapet EC & C International ble i november 2019 stiftet av et kypriotisk selskap med Thorstein Selvik som styremedlem og Per Arne Hanakam som styreleder.

Det nye selskapet skulle megle transport av petroleum, ifølge Selvik. Regnskapene viser at det aldri har vært noe aktivitet i selskapet. I dag er Hanakam registrert som eneste eier av selskapet.

– Jeg ble veldig overrasket da det ble kjent, sier Selvik om at Hanakam i 2022 ble pågrepet og siktet for grov økonomisk kriminalitet.

Thorstein Selvik sier hans foretningsmessige forbindelser med Hanakam ikke har noe med de forhold som Hanakam senere er siktet for.

Avviser kjennskap til salg

Thorstein Selvik forsikrer at hans kone ikke har hatt kjennskap til hans relasjon til Hanakam.

– Jeg snakker aldri med henne om forretninger. Jeg er ikke jurist og vet ikke om hun var inhabil. Jeg ante ikke at hun holdt på å selge noe til fyren, bedyrer Selvik

– Hun er heller ikke regjeringsmedlem, sier han på fleip.

Han tilføyer at han først fikk rede på tomtesalget da han leste om det i avisen.

– Hvorfor er pengene fra Hanakam overført til din private konto, og ikke til selskapskonto?

– Det ser litt rart ut, men det er faktisk helt tilfeldig.

– Så vidt jeg husker fikk jeg penger for å frigjøre meg til å arbeide med et energiprosjekt, svarer han med tanke på nevnte EC & C International.

I etterkant av at NRK konfronterte Selvik med utbetalingen han mottok for over fire år siden, opplyser han at pengene i realiteten var et lån, som han nå vil tilbakebetale. NRK har fått bekreftet fra motparten at det foreligger en avtale om tilbakebetaling.

Også Per Arne Hanakam beskriver pengeoverføringen til Selvik som et lån.

– Thorstein Selvik lånte penger i forbindelse med et energiprosjekt, som ikke har noen sammenheng med disse tomtesalgene, skriver Hanakam til NRK.

Per Arne Hanakam lånte penger fra selskapet sitt til Thorstein Selvik, ifølge Hanakam.

– Forstår at det kan stilles spørsmål

Den kommunale oppfølgingen av tomteselskapet lå under finansbyråden i Bergen inntil selskapet ble oppløst i 2022. Eivind Nævdal-Bolstad (H) sa som finansbyråd at han forutsetter at eiendommene ble solgt til det som var markedspris på det tidspunktet.

– Jeg forstår derimot at det kan stilles spørsmål om habilitet knyttet til disse transaksjonene, sier Bolstad til NRK.

Han har senere trukket seg.

Fire interessenter leverte bud til tomteselskapet, hvorav to bud var knyttet til én av de to tomtene på Espehaugen i Bergen.

NRK har søkt innsyn i styrepapirene fra behandling av tomtesalget. Siden tomteselskapet regnes som et eget rettssubjekt, ikke som en del av kommunens virksomhet, gjelder ikke reglene for offentlig forvaltning, ifølge Bergen kommune.

De vil derfor ikke gi offentligheten innsyn i vurderinger som ble gjort rundt salget eller andre forhold.

Uavhengig av om forvaltningslovens regler gjelder, har styrer i kommunalt eide aksjeselskaper et politisk og etisk ansvar for å følge habilitetsreglene, ifølge professor emeritus Jan Fridthjof Bernt.

Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt sier styremedlem Gøril Eikeland Selvik var inhabil da tomteselskapet solgte eiendommene til Per Arne Hanekam.

Han var med å utforme dagens regelverk, og mener utbetalingen til Gøril Eikeland Selviks ektefelle gjorde henne inhabil.

– Det er klart nok at vi her er over grensen. Selv om selve utbetalingen fant sted etter at det aktuelle vedtaket var truffet, skjer dette så kort tid etter at det er rimelig å anta at den avspeiler en forbindelse som var etablert før dette, og som dermed gjorde henne inhabil, skriver Bernt til NRK.

Som styremedlem hadde hun ansvar for å holde seg oppdatert om mannens forretningsforhold, mener professoren. Bernt sier det må forventes av profesjonelle styremedlemmer at de ser de etiske og omdømmemessige sidene av ektefellers forretningsforhold.

– Dette er jo hovedpunktet i kritikken av Erna Solbergs omfattende svikt, og det var jo et vesentlig mindre alvorlig forhold som kostet en utenriksminister sin ministerpost, skriver Bernt.

Gøril Eikeland Selvik har fått forelagt kritikken fra Bernt. Hun påpeker at hennes ektefelles økonomiske relasjon til Per Arne Hanakam var helt uten sammenheng med tomtesalgene. Hun er derfor uenig i kritikken fra Bernt.

– Min utførelse av styrevervet medførte ingen forretningsmessig fordel eller ulempe for min ektefelle, skriver Eikeland Selvik til NRK.

Gransker vil ikke kommentere

Dette er ikke første gang det stormer rundt det nå oppløste tomteselskapet.

I en rekke artikler i Bergens Tidende ble det høsten 2021 avslørt at tomteselskapets daglige leder Sandra Teige Thomassen hadde økonomisk samarbeid med Per Arne Hanakam – samtidig som selskapet solgte eiendommer til ham.

Det ledet til at styret selv bestilte en gransking av Thomassens ulike roller. Granskingen ble utført av advokatkontoret Schjødt. Advokatene fant at hun eller styret ikke hadde opptrådt kritikkverdig.

I den omtalte tomtehandelen med Per Arne Hanakam hadde Thomassen vurdert seg selv om inhabil.

NRK har vært i kontakt med Thomassen, som sier hun ikke kan kommentere saken da hun har signert en konfidensialitetsavtale.

I styrets mandat står det ingenting om at styrets egen habilitet og potensielle interessekonflikter skulle granskes.

Hvorfor dette ikke ble gjort, ønsker ikke den ansvarlige for granskingen å svare på.

– Vi kommenterer på prinsipielt grunnlag ikke våre klientforhold, skriver leder for granskingen, advokat Hugo Matre i Schjødt til NRK.

Uenig med Bernt

Ifølge rapporten fra granskingen hadde eiendommene ligget ute i vel et år før Hanakam fikk tilslag på sitt bud på begge tomtene.

Samtidig påpekte granskerne at det å vurdere Hanakams kjøpspris opp mot de andre budene på tomtene ble vanskeligere fordi «noen av tilbudene bare gjaldt den ene av eiendommene».

Inga Lise L. Moldestad, som var styreleder i tomteselskapet, beskriver behandlingen av salgene som «grundig og forsvarlig».

På spørsmål om hun var kjent med utbetalingen til Eikeland Selviks ektefelle, skriver hun til NRK at det ikke er «hensiktsmessig» å offentliggjøre interne forhold ved den nå oppløste virksomheten.

Ifølge henne var tomteselskapet ikke underlagt forvaltningslovens regler om habilitet. Men styret hadde instruks om å identifisere og håndtere potensielle interessekonflikter.

– Det var ikke noe som tilsa spesiell oppfølging av styremedlemmers habilitet i denne saken, skriver Moldestad til NRK.

Helt ukjente opplysninger

Kontrollutvalget i Bergen kommune behandlet saken på samme tid i 2021. De valgte på tross av granskingsrapporten å konkludere med kritikk av Thomassen for å ha «opptrådt på en måte som var egnet til å svekke kommunens omdømme».

Daværende leder av kontrollutvalget var Henning Warloe (H). Til NRK skriver Warloe at opplysningene i denne NRK-saken var «helt ukjent» for ham og de andre som satt i kontrollutvalget høsten 2021.

Tidligere leder av kontrollkomiteen i Bergen kommune, Henning Warloe (H), reagerer på de nye opplysningene i det som den gang ble omtalt som «tomtesaken i Bergen».

Han tror det ville blitt aktuelt med gransking i kommunal regi om de var blitt kjent med forholdene den gang. Warloe mener det nå blir opp til det nye kontrollutvalget å ta stilling til om det er grunn til å granske saken på ny.

Nestleder i dagens kontrollutvalg, Caroline Sandven Taule (H), sier til NRK at hun ikke har en kommentar på nåværende tidspunkt.