Forsøkte å skalle ned politbetjent

Det ble meldt om uro utenfor et utested i Vaskerelven i Bergen i går kveld. Politiet kom raskt til og fant til sammen tre menn på fortauet, to stående og en liggende på bakken. Mannen på bakken ble tatt med til legevakten. Der skal han ha forsøkt å skalle ned en politibetjent og endte i stedet opp i drukkenskapsarresten. De to andre mennene ble vist bort fra sentrum.