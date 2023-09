Forsøk på MC-tyveri i Mårdalen

En mann skal ha forsøkt å stjele en motorsykkel i Mårdalen i Fana like etter klokken 03.00 i natt. Forsøket ble avbrutt av et vitne som varslet politiet. Den mistenkte var forsvunnet da de kom frem stil stedet.

Tidligere i natt skal to personer ha tatt seg inn på et byggeområde i Mårdalen. Her ble to personer vist bort av politiet.