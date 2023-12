Forslått kvinne sendt til sjukehus

Kvinna i 70-åra som fall utanfor skrent på Os søndag, har fått hjelp av brannvesenetet. No er ho sendt til Haukeland sjukehus med ambulanse, ifølgje BT.

Politiet opplyser til avisa at kvinna er forslått. Ho fall etter at ho skulle hente ein ball for barnebarnet, og greidde ikkje komme seg opp att.