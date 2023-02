Forslag til utforming av beredskapslagring av matkorn

Landbruks- og matdepartementet har fått rapport frå Landbruksdirektoratet med forslag til utforming av ordning for beredskapslagring av matkorn.

– Matvaretryggleiken er god her i landet. Samtidig må vi ha beredskap for at situasjonen kan forandre seg som følgje av tryggingspolitiske kriser, klimaendringar og naturhendingar. Denne rapporten er eit viktig steg vidare for å få etablert beredskapslager, seier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).