Forslag om mjukare reglar kjem for seint for Sabrin og ungane

Vesle julaftan fekk Sabrin Mohammed Ali melding frå Utlendingsnemnda (UNE) om at ho er utvist frå Noreg.

UDI og UNE meiner ho har brote utlendingslova ved å hevda at ho er frå Eritrea og ikkje Sudan.

At sønene Muaz (2) og Bilal (4) og faren deira har norsk statsborgarskap og blir att i Noreg, hjelpte ikkje. Vedtaket er endeleg.

Ein ny rapport kjem no med forslag til å mjuka opp regelverket i utvisingssaker som Sabrin si.

Eit av forslaga er at den som bryt utlendingslova som hovudregel ikkje skal visast ut, dersom det er best for familien å bli buande i Noreg.

Det blir òg foreslått ei raskare avklaring om opphaldsløyve for personar som er mellombels utviste, slik at familielivet kan halda fram i Noreg.

TO NORSKE BORN: Genet Gemedo Hensene er òg utvist frå Noreg. Grunnen er at ho har brote plikta ho har til å reisa frå landet etter å ha fått avslag på asylsøknaden sin i 2012. I mellomtida har ho fått to born med ein norsk statsborgar. Foto: Helena Heimer Rognstad / NRK

Rapporten kjem frå ei ekstern arbeidsgruppe som vart sett ned av Solberg-regjeringa i fjor sommar.

– Me har sett på om barnets rettar er tilstrekkeleg tekne i vare, forklarer Elizabeth Baumann, leiaren av arbeidsgruppa.

Ho seier norsk praksis kanskje har vore for streng over tid, men at arbeidsgruppa ikkje har haldepunkt for at Noreg bryt folkeretten.

Arbeidsgruppa var delt og mindretalet uttalte at dagens regelverk er godt som det er.

Meir om rapporten Ekspandér faktaboks Ei ekstern arbeidsgruppe vart sett ned av Solberg-regjeringa sommaren 2021. Denne gruppa har vore leia av lagdommar Elizabeth Baumann. Dei har sett på saker som gjeld utvising på grunn av grove brot på utlendingsloven, der han eller ho som blir utvist har barn i Noreg. Det betyr at dei har vurdert regelverk og praksis i utvisingssaker som rammar barn. I tillegg til norske lover og norsk praksis, har dei sett på menneskerettane: EMK og barnekonvensjonen, og avgjersler frå den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. No har dei levert rapporten sin til Justis- og beredskapsdepartementet. Leiaren i arbeidsgruppa forklarer at det ikkje berre er éin konklusjon i rapporten. – Det er mange. Dette er komplekse og vanskelege spørsmål, seier Baumann. I rapporten er det ei rekkje forslag til politikarane. Nokre av forslaga kjem frå heile arbeidsgruppa, nokre kjem frå fleirtalet og nokre frå mindretalet. Forslaga handlar både om konkrete lovendringar og forslag som er knytte til endringar i saksbehandlinga. I tillegg er det forslag om tilrettelegging av prosessen i slike saker. Målet med desse er mellom anna å sikra at barna blir høyrde i sakene. – Me har overlevert mange verktøy til politikarane, slik at dei kan sjå nærare på det, forklarer Baumann. Fleirtalet i arbeidsgruppa har kome fram til eit spørsmål: – Dersom barnets beste skal vera grunnleggjande og ein skal handheva ei slik norm: I kva grad er då utvising eit alternativ? Baumann trekkjer fram at utvalet er einige om at det bør setjast i gang meir skånsame tiltak. Eit av forslaga deira er tilleggstid. Det inneber at ein i staden for utvising må venta inntil tre år ekstra på at ein framtidig søknad om permanent opphald blir innvilga. – Det ligg allereie i lovverket at ein kan bruka det, etter ei lovendring i fjor haust. Spørsmålet er korleis dette kan anvendast, seier Baumann. Rapporten er tilgjengeleg på regjeringa.no.

KrF vil setja saker på vent

Med referanse til rapporten foreslo KrF denne veka å setja alle utsendingar som rammar barn på vent, fram til eventuelle forslag til endringar og politisk behandling er ferdig.

– Me meiner det er på tide å ta eit steg tilbake. Me må sjå på evalueringa av dagens praksis og gjera eventuelle endringar før det blir fatta vedtak om å skilja barn og foreldre, eller senda ut heile familiar, seier Dag Inge Ulstein (KrF).

Men det seier justisministeren nei til.

– Det er ingen grunn til å stoppa behandlinga av utvisingssaker no. Arbeidsgruppa har ikkje funne nokon avgjerande skilnader mellom dagens praksis og Noreg sine folkerettslege forpliktingar, seier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Vårt Land.

GODT GRUNNLAG: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) meiner rapporten er omfattande og grundig. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

– Kan oppmuntre illegale innvandrarar til å stifta familie

Per-Willy Amundsen (Frp) seier at ei liberalisering av regelverket i verste fall kan oppmuntra illegale innvandrarar til å stifta familie for å få opphald i Noreg.

– Me har allereie ei rekkje eksempel på at myndigheitene ikkje får utvisa valdelege og farlege kriminelle utlendingar, berre fordi dei har tilknyting til barn, seier han.

Grete Wold (SV) seier rapporten peikar på at barnets beste må uttrykkjast tydelegare.

– Folk bør som hovudregel ikkje bli utviste viss ikkje heile familien kan leva saman, seier ho.

Stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet, Lene Vågslid, håpar rapporten startar ein større debatt om utlendingslova.

– Når det gjeld spørsmål om det er grunnlag for å setja saker på vent, er dette ei type avgjerd som ligg til Justisdepartementet.