Dag Sandvik, naturvernansvarleg i Bergen og Hordaland turlag

– Vi ynskjer oss eit konservativt parti som tek vare på naturen og friluftslivet. Då er tanken om å fjerne vassdragsvern, ei avsporing. Vidare må omgrepet skånsam kraftutbygging ut av samfunsdebatten, då det er ei tåkelegging av viktige verdival. Å hevde at det er funne opp ny teknologi som gjer at ein kan byggje ut verna elvar utan tap av verneverdiane er faktisk feil. Det finst ingen ny teknologi som gjer at ein kan få kraft utan å fråføre vatn. Jo meir vatn ein legg i røyr, jo meir kraft og jo meir naturskade. Det einaste teknologiske nyvinninga det er relevant å snakke om, er borreteknologi som gjer at ein kan minke spor etter dam, tunnell og vegbygging. Det minkar inngrepet i naturen rundt, men inngrepa i vassdraget er framleis det same – frårøving av vatn.

– Å hevde at kraftverk har vesentleg flaumdemping, er ikkje rett. Jo større flaumar, og jo meir konsenterte nedbørsfelt, jo mindre effekt av kraftverka. Utan enorme dammar er flaumdempinga uvesentleg. Difor er «skånsam» kraftutbygging på vestlandet ikkje god flaumdemping.

– Ein ny runde med revurdering av verna vassdrag vil òg ha store økonomiske og sosiale kostnader gjennom konflikar og krevjande utgreiingar. Og dette for å få ut eit potensiale som er lågt.

Bente Lier, Norsk Friluftsliv

– Dette er eit svært dårleg forslag frå programkomiteen i Vestland Høgre. Vassdragsnaturen i Noreg er unik i europeisk samanheng, og elvane våre gir store naturopplevingar med moglegheit for padling, fisking, bading og anna friluftsliv. Utgreiingar og politiske prosessar som byrja på 1960-talet har sikra oss 394 verna vassdrag, men i alt er allereie 1900 elvar bygd ut og 70 prosent av vasskraftpotensialet er utnytta.

– Vi må ta inn over oss at vi i tillegg til klimakrisa òg står i ei naturkrise, og det er viktigare enn nokon gong å ta vare på det som er igjen av vassdragsnatur i Noreg. Det finst heller ikkje noka form for «skånsam utbygging av vassdrag» som ikkje påverkar naturmangfaldet på ein negativ måte