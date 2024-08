Forsker hevder norsk reiseliv grønnvasker seg og «tryller bort» klimaproblemet

Saken oppsummert: • Forsker Carlo Aall mener at norsk reiseliv ikke kan bli bærekraftig så lenge det fokuseres på turister fra Asia og Amerika, da flyvende turister fra andre kontinenter står for mesteparten av utslippene i reiselivet.

• Aall kritiserer reiselivsaktører for å grønnvaske ved å hevde at reiselivet er mer bærekraftig enn det egentlig er, og peker på elfly som et eksempel.

• Han mener at nullutslippsfly- og cruise vil komme for sent til at vi når klimamålene i tide..

• Konserndirektør John-Ragnar Aarset i Avinor sier fossilfrie løsninger er på toppen av agendaen for Avinor, og at målet er at luftfarten skal bli fossilfri innen 2050.

• Fagdirektør Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv sier at turister fra Asia og Amerika allerede utgjør en liten del av turismen i Norge, og at nærmarkedene er viktigst for reiselivet.



– Bærekraft er viktig for oss. Og dette tar vi hensyn til når vi reiser.

Det sier mor og datter Sarah og Gwen Collins, som NRK treffer på Torgallmenningen i Bergen. De to forteller at de reiser rundt med buss på Vestlandet, og at det er stort fokus på at de ikke skal lage for stort klimaavtrykk etter seg.

Som de fleste andre har de kommet til Norge for å oppleve vakker natur og ren luft.

Problemet er bare at de har kommet fra andre siden av verden, fra Perth i Australia.

– Vi er selvsagt klare over at en flyreise forurenser mye. Men det er ikke så mange alternativer når vi er fra Australia.

Interkontinental turisme må slutte

– Vi kan ikke ha busslaster med japanske, amerikanske og brasilianske turister. Det er det ikke rom til i en klimafremtid.

Det mener forsker og leder Carlo Aall i Norsk senter for bærekraftig klimatilpassing.

Flyvende turister fra andre kontinenter står bak mesteparten av utslippene i reiselivet i dag.

Derfor kan ikke markedsføring av Norge som turistmål i Asia og Amerika fortsette. Reiselivet må heller satse på kortreise turister fra Europa, mener han.

Dette var også budskapet hans under klimakonferansen «Rosendalsveko» tidligere denne måneden.

IKKE BÆREKRAFTIG: Seniorforsker Carlo Aall ved Vestlandsforskning mener at norsk reiseliv ikke er bærekraftig. Han sier at reiselivet i Norge ikke kan fortsette å markedsføre seg i Asia og Amerika. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Gjemmer seg bak elflyet

Norsk reiseliv er en klimaversting. De som hevder noe annet, driver med grønnvasking, mener forskeren.

Han bruker Avinor og NHO Reiseliv på organisasjoner som prøver å hevde at reiselivet er mer bærekraftig enn det egentlig er.

Reiselivsaktører gjemmer seg blant annet bak elflyet, mener han.

– De har ikke orket å ta stilling til at teknologien kommer for sent, sier Aall.

REISER GIR STØRST UTSLIPP: Reiser til og fra Norge utgjør de største utslippene i norsk reiseliv. Og det kan ikke fortsette, mener forsker. Foto: Gerd Johanne Braadland

Tryller bort problemet

Han viser til at Avinor-sjefen har blitt avbildet i et toseters elfly, som løsningen på utslippene i norsk reiseliv.

– Med et sånt perspektiv så kan man trylle bort klimaproblemet og «bli bærekraftig», sier Aall.

Sannheten er at nullutslippsfly- og cruise vil komme for sent til at vi når klimamålene i tide. De som sier noe annet driver med kunnskapsfornekting, mener Aall.

– Hvis vi tror at elflyet skal redde oss, og fortsetter som før, så gjør man noe som er moralsk tvilsomt, sier han.

Landstrøm og strengere utslippskrav blir også trukket fram som eksempel på at cruisenæringen prøver å framstå klimavennlig.

ELFLY: Den tidligere Avinor-sjefen Dag Falk-Petersen har latt seg avbilde med elfly flere ganger. Men elfly er ikke løsningen, fordi det vil komme for sent til at vi når klimamålene i tide, sier forsker Carlo Aall. Bildet er fra 2018. Foto: Hans Cosson-Eide

– Reiser heller til nabolandene våre

Konserndirektør John-Ragnar Aarset for kommunikasjon og samfunnskontakt i Avinor reagerer på at de blir beskyldt for grønnvasking.

Han understreker at fossilfrie løsninger er på toppen av agendaen for Avinor. Målet er at luftfarten skal bli fossilfri innen 2050.

– Vi har aldri lagt skjul på at klimautfordringen for luftfarten er formidabel. Men vi har tro på at vi vil lykkes. Hvis ikke, vil dagens reisemåte dø ut, sier han.

– Forstår du at mange synes 2050 er et litt for langt tidsperspektiv om klimamålene skal nås?

– Det er mange viktige steg som er nærmere i tid. Det blir jobbet med elektriske fly, hydrogen og andre fossilfrie drivstoff. Det er et enormt trykk på dette nå, sier han.

– Avinor jobber aktivt med å få mer flytrafikk til Norge. Gjør ikke dette dere til en miljøversting?

– Samfunnsoppdraget vårt er å få trafikk til og fra Norge. Vi tror ikke verden blir et bedre sted av at turistene heller reiser til nabolandene våre.

– Vi tror heller ikke det løser noe problem å sette alle fly på bakken til utslippsutfordringene er løst, sier han.

REAGERER: Konserndirektør John-Ragnar Aarset for kommunikasjon og samfunnskontakt i Avinor reagerer på at selskapet blir beskyldt for grønnvasking. Foto: Avinor

NHO: Få turister utenfra Europa

Fagdirektør Ole Michael Bjørndal for næringspolitikk i NHO Reiseliv sier at turister fra Asia og Amerika allerede utgjør en liten del av turismen i Norge.

– Det er ikke så mange som kommer med fly fra andre verdensdeler, sier han.

Det finnes ikke oversikt over hvor mange som krysser grensen inn til landet.

Men 19 prosent av turistene som benyttet kommersielle overnattingstilbud i Norge i fjor, kom fra land utenfor Europa, viser tall fra SSB.

Det betyr at nærmarkedene allerede er viktigst for reiselivet, mener Bjørndal.

– Norsk reiseliv tar klimaendringene på det dypeste alvor. De er på lik linje med alle andre med på å ta sin del av ansvaret for å redusere, sier han.

– Hva gjør reiselivet konkret for å få ned utslippene til de reisene?

– For våre medlemmer handler det om å få turistene bil å bli lenger. Da blir det totale utslippet på reisen lavere, sier han.

Fagdirektør Ole Michael Bjørndal for næringspolitikk i NHO Reiseliv mener at norsk reiseliv er bærekraftig i dag. Foto: PER SOLLERMAN / PER SOLLERMAN