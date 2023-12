– Eg følte eg døydde litt kvar einaste dag, seier Linda Watten.

Som gravid spydde tobarnsmora i Nordfjord opptil 50 gonger i døgnet.

Watten har i begge svangerskapa sine slite med alvorleg svangerskapskvalme, på fagspråket kalla hyperemesis. Det råkar 1–2 prosent av alle gravide.

Ekstrem svangerskapskvalme Ekspander/minimer faktaboks Ekstrem svangerskapskvalme, hyperemesis gravidarum, er ein tilstand kjenneteiknet ved kraftig kvalme og brekningar i ein slik grad at allmenntilstanden påverkast.

Brekningane kan skape væske- og elektrolyttforandringar (endringar i konsentrasjonen av salter i blodet), noko som igjen forklarer allmennpåverknaden.

Ein mykje brukt definisjon er kvalme og brekningar før 20. svangerskapsveke, og som fører til meir enn 5 prosent vekttap i forhold til vekta før graviditeten starta, påvising av ketonar i urinen og dehydrering, samt væske- og elektrolyttforstyrringar.

Den ekstreme kvalmen betrar seg som regel utover i svangerskapet.

Hyperemesis gravidarum var tidlegare forbundet med alvorleg sjukelegheita og i nokon tilfelle dødsfall hos mor.

Riktig væsketilførsel og ernæring direkte i blodet gjør at sjukelegheita nå er mykje lågare, og dødligheita er nær null. Kilde: Norsk helseinformatikk

– Kvifor akkurat eg har blitt så dårleg, det anar eg ikkje, seier Watten.

Kan ha løyst gåta

Også forskarane har klødd seg i hovudet og leita etter svar på kvifor nokre kvinner får ekstrem svangerskapskvalme.

Mange av desse hamnar på sjukehus og må ha intravenøst behandling fordi dei ikkje får i seg nok næring.

Men no kan forskarane ha funne svaret på gåta.

13. desember kom ein forskingsartikkel i tidsskriftet Nature. Forskarane bak peiker på at

årsaka kan ligge i eit protein som heiter GDF-15. Dette er eit protein som fosteret lagar.

Men dersom kvinna ikkje har høge verdiar av dette frå før, så kan ho bli svært dårleg når ho går gravid.

Hos nokre kvinner med ekstrem svangerskapskvalme, kan forskarane sjå endringar i genet til nettopp dette konkret proteinet.

– Dette er banebrytande forsking, seier Jone Trovik.

Ho er overlege og professor ved kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Trovik forskar også på hyperemesis og behandlar kvinner med lidinga.

Overlege og professor Jone Trovik forskar på ekstrem svangerskapskvalme. Foto: Sigrid Grøm Bakken / NRK

– Dersom du kan påvise endringar i genane, så får du ei forklaring på at dette faktisk er unormalt, seier Trovik.

For mange tek nemleg ikkje kvinner med ekstrem svangerskapskvalme på alvor, legg ho til.

– Dei avfeiar det som noko psykisk, noko som ikkje er tilfelle, fastslår forskaren.

For mange kvinner er tilstanden så alvorleg at dei ikkje orkar å vere gravide lenger.

Amerikanske tal syner at 10–15 prosent av kvinner med tilstanden tek abort.

På Haukeland har aborttala svinga mellom 5–10 prosent, alt etter kva kvalmestillande medisinar som har vore lov på marknaden.

Kan få betre medisinar

Lena Henriksen, politisk leiar i Den norske jordmorforeining, synest forskinga er svært spennande.

– Ekstrem svangerskapskvalme er krevjande og alvorleg for dei som blir råka. Om denne studien kan føre til at det er mogleg å gjere noko med sjølve årsaka til tilstanden, så er dette veldig positivt, seier Henriksen.

Dagen før Olivia blir født, er Linda Watten svært klar for å bli mamma- og kvitt den ekstreme kvalmen. Ho gjekk ned 17 kilo under svangerskapet. På slutten stoppa jenta i magen å vekse også. Foto: privat

Dette er også håpet til dei som forskar på og behandlar kvinner med ekstrem svangerskapskvalme.

– Når du finn eit stoff som det er for mykje av i kroppen, så gir det oss ein moglegheit til å finne betre behandling, seier professor Jone Trovik på Haukeland.

For sjølv om det finst medisinar på marknaden, så er det ikkje hjelp i for alle.

Tobarnsmora Linda Watten fekk merke dette hardt på kroppen.

Watten måtte operere inn eit Hickman -kateter for å få intravenøs væske og ernæring rett i blodet. Men dette blei eit nytt smertehelvete og fungerte ikkje. Foto: privat

Dei kvalmestillande medisinane fungerte ikkje.

Ho fekk ulike typar behandlingar, men dette fungerte ikkje, og gjorde henne berre dårlegare.

Det som til slutt hjelpte kroppen noko, var intravenøst væske utan tilsetningar.

Men kvalmen forsvann aldri.

– Mange gonger trudde eg at mi siste tid hadde kome, seier 29-åringen.

Ho gjekk ned 17 kilo under svangerskapet.

Orkar ikkje eit tredje svangerskap

Men 27. april i år stoppa kvalmen like brått som den starta fire veker ut i svangerskapet.

For denne vårdagen kom vesle Olivia kom til verda, fem veker før tida.

– Eg fekk henne på brystet mitt og tenkte; «du er den finaste jenta eg har sett».

Å sleppe «det levande helvete» som graviditeten var, var også ei stor lukke, fortel tobarnsmora.

Watten er glad for at det blir forska på ekstrem svangerskapskvalme, noko ho synest det har vore for lite ut av.

– At dei no kanskje har funne eit svar på kvifor nokre av oss blir så ekstremt hardt råka, synest eg er heilt fantastisk.

Vesle Olivia er komen til verda, 2198 gram og 45 cm. Jenta vaks fint i magen, men på slutten stoppa veksten opp. Foto: privat

No håper ho forskinga kan føre til at dei som blir dårlege får betre medisin.

Men det kjem truleg ikkje i tide for henne.

– Eg ønskjer meg eit tredje barn, men eg ønskjer ikkje eit nytt helvete, seier Linda Watten.