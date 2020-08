Ein «smart kalvebinge», styrt via mobiltelefonen, skal bidra til at ku og kalv får meir tid saman etter fødselen.

I norsk mjølkeindustri er det vanleg å skilje ku og kalv berre nokre timar etter fødsel.

Dei siste åra har motstanden mot denne praksisen vorte større.

I samband med dette vart det i fjor haust sett i gang eit pilotprosjekt ved Senter for Husdyrforsøk på Ås, som har utvikla «smartbingen».

Bingen gjer til at kua kan besøke kalven dei første vekene etter fødselen. På den måten får kalven drikke den næringsrike råmjølka og vere nær mor si.

Ideen har vekka stor interessa blant bønder over heile landet, og 1. september skal hundrevis av norske bønder teste han ut.

– Interessa for å halde ku og kalv saman er svært stor. Difor forskar me på korleis ein på best mogleg vis kan løyse dette praktisk, seier Spesialrådgjevar for dyrevelferd Stine Kischel i TINE, som har vore med å finansiere prosjektet.

PÅ BESØK: Forskinga ser på korleis ku og kalv enkelt kan ha interaksjon. Foto: PRIVAT

Banda er sterke

Bondelagsleiar i Sogn og Fjordane, Anders Felde, viser fram ein nyfødt kalv i fjøsen på Byrkjelo i Gloppen.

Det er berre nokre timar sidan den kom til verda.

– Ein skal alltid vere varsam når ein går inn til kalv og kyr, for banda er sterke.

Praksisen med å skilje kua og kalv rett etter fødselen har mange årsaker, seier Felde.

Ein av dei er at bonden vil kontrollere at kalven får i seg nok av den næringsrike råmjølka. Ein annan er at det blir vanskelegare å skilje dei jo meir tid dei brukar saman.

Det er òg eit økonomisk spørsmål å la kalven drikke mjølk av mor. For éin kalv kan drikke opp mot halvparten av kyrne sin daglege mjølkeproduksjon.

TRØR VARSAMT: – Det kan vere greitt å trø forsiktig når ein går mellom mor og den nyfødde kalven, seier Anders Felde. Foto: Ola Weel Skram / NRK

Som mor og nyfødd baby

– Forholdet mellom kalv og ku er like komplekst som mellom mor og barn, seier seniorforskar Julie Føske Johnsen frå Veterinærinstituttet.

Det finst ulike metodar for brå eller trinnvis separasjon av ku og kalv, og forsking har vist at nokre metodar kan gje mindre stressreaksjon hjå dyra enn andre.

Gjennom prosjektet på Ås fekk bønder ein innføring i korleis dei kunne få dette til.

– Rapportane me har fått er at det går mindre tid til pleie av kalven, sidan kua tek seg av det. Vi fann også at kua er svært motivert til å ta seg av kalven sin. Og så var det mange som tykte det var kjekt å sjå ku og kalv saman, seier Johnsen.

Ikkje overtydd

Bondelagsleiaren vil følgje gamle rutinar enn so lenge, men ser ikkje vekk frå at det kan endre seg dersom forskinga gir klare resultat.

– Dersom det viser tydeleg at det er eit stort pluss, så skal eg heller vere med, seier han.