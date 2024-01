Forseinkingar for fleire bussruter

Onsdag kveld rasa tre ned i vegen på E16 mellom Arnanipa og Takvamtunnelen. Vegen vart deretter stengt. Dette får konsekvensar for fleire bussruter i området. Skyss skriv at dei ventar forseinkingar for mange ruter torsdag. Først torsdag ettermiddag vert det teke ny vurdering av E16.