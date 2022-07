Forseinking på ferjesambandet Mannheller-Fodnes

Vegtrafikksentralen melder at det blir med forseinkingar i ferjesambandet Mannheller – Fodnes på riksveg 5. Årsaka til dette er at eit langt plastrøyr i sjøen delvis blokkerer ferjekaia på Fodnes. Tiltak er sett inn for å fjerne denne.