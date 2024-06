Fornærma i knivangrepssak reagerer på video

Mannen i 50-åra som blei offer for ei valdshending med kniv utført av tenåringar i Gaupne i Luster i helga, er framleis innlagd på sjukehus.

– Han er prega, men fatta, og det er for tidleg å seie noko om kva skadar han eventuelt får på sikt, både psykisk og fysisk, seier bistandsadvokat Rolf Knudsen til NRK tysdag ettermiddag.

Måndag blei det kjent at mannen også fekk status som sikta i saka. Politiet sa også at dei er klare over at det finst video som viser hendinga.

Tysdag seier Knudsen til NRK at klienten hans ikkje har sett videoen:

– Han reagerer på videoen, det er ei stor tilleggspåkjenning for han.

Ein 14-år gamal gut er sikta for drapsforsøk, og fire 15-åringar er sikta for medverknad til grov kroppsskade. Mannen er sikta for grooming, som betyr å ha avtalt eit møte med nokon under 16-år med forsett om å utføre seksuelt overgrep.