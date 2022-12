Forlengjer stenging

Stengeperioden for vestre seglingsløp under Måløybrua vert forlenga frå nyttårsaftan og ut 28. februar. Statens vegvesen skal bygge ein barriere mot skipspåkøyrsel ved den midtre pilaren, og det vestre løpet har difor vore stengd for all skipstrafikk sidan 14. september.

Dei skal no utdjupa farleia, som inneber at dei må grave, sprenga og støypa fundament. Arbeidet har tatt lengre tid enn planlagt, og dei må difor forlenge anleggsperioden med to månader.