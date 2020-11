Forlengjer lokale tiltak i Bergen: – Om me slepper opp no, ryk jula for mange

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sidan 5. november har bergensarar og innbyggjarane i sju nabokommunar levd under strenge koronatiltak.

Treningssenter har vorte stengt og munnbind har vore påbode der ein ikkje greier å halda meir enn ein meter avstand i offentlegheita.

Eit av dei mest omdiskuterte tiltaka er likevel regelen om at det ikkje er lov til å samla meir enn fem personar i privat regi. Tiltaka skulle eigentleg vore over måndag 23. november.

Slik blir det ikkje.

– Det er heilt sikkert at dei lokale tiltaka blir forlenga, seier medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen.

Han vil førebels ikkje seia om det er alle eller nokre av tiltaka som kjem til å bli vidareført.

Det blir fyrst kjend klokka 14.00. Då skal byrådet halda pressekonferanse om korleis koronasituasjonen er i byen no. NRK sender som vanleg den direkte.



Trur smitten vil auka om ein slepp opp

Byrådet i Bergen innførte fyrste veka i november fleire strenge koronatiltak: Det er forbode med meir enn 20 personar på offentlege arrangement. Arrangement utan faste sitteplassar er forbode. Unntaket er gravferder, der det er lov med 50 personar.

Restaurantar, kantiner, kafear, barar og liknande skal stenga seinast klokka 22. Det er skjenkestopp klokka 21.30.

Breiddeidrett og amatørkultur for vaksne over 20 år er forbode.

Symjehallar, idrettshallar og treningssenter må halda stengt.

Regelen om idrettshallar og symjehallar gjeld ikkje organisert trening for barn og unge under 20 år. Arrangement som kampar og turneringar er ikkje lov.

Bingohallar, museum og liknande tilbod er stengt. Bibliotek er stengt for aktivitet og opphald, men det er ope for innlevering og utlåning av bøker.

Butikkar og kjøpesenter må sørga for at dei som er i lokalet kan halda to meters avstand.

Det er påbod om munnbind for både passasjerar og sjåfør i taxi. Tiltaka vart annonsert fredag 6. november, og varar til 23. november. Reglane gjeld i Bergen og nabokommunane Askøy, Øygarden, Osterøy, Bjørnafjorden, Alver, Samnanger og Vaksdal. Til saman har desse kommunane over 400.000 innbyggjarar. Desse tiltaka annonserte byrådet torsdag 5. november: Maksimalt lov å vera fem personar i eigne heimar. Unntak for familiar med fleire enn fem personar og kohortar frå barnehagar og barneskular. Tidlegare var taket på maksimalt ti personar.

Påbod om heimekontor for alle som kan ha det. Tidlegare har det vore anbefalt.

Påbod om digital undervising for høgskular og universitet.

Innføre raudt nivå og heimeskule på vidaregåande skular frå måndag.

Stenge breiddeidrett og fritidsaktivitetar for vaksne. Desse tiltaka gjeld i tillegg til dei som blei presentert fredag.

– Om ein slepp opp no, ryk jula for mange. Då får me ein ny stiging, seier Hansen.

Tiltaka kommunen innførte fyrste veka i november har likevel fungert. Kommunen sine prognosar syner at R-talet sokk frå 1,6 i veke 45 til 1,1 i veke 46.

– Det ser jo ut som om me har fått ei utflating i talet smitta. Den eksponentielle auken som me såg starten på er stoppa, men det er for tidleg å seia at det er ein byrjande nedgang i smittetal.

I går var det 59 personar som hadde fekk påvist covid-19 i Bergen. Måndag var talet 93. 21 bebuarar på sjukeheimar i Bergen har no covid-19.

Men i går hadde likevel alle dei smitta kjend smitteveg.

– Det er viktig. Det er ikkje berre totaltala som har betydning. Viss talet med ukjent smitteveg er høgt, er det ei ulempe, seier Hansen.